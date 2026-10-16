Fuga di un boa da un'abitazione a Bruzolo, scatta l'allarme in Valle di Susa

Momenti di apprensione in Valle di Susa per la fuga di un esemplare di serpente boa da un'abitazione privata situata nel territorio comunale di Bruzolo. La notizia ha fatto rapidamente il giro della zona, facendo scattare l'allerta e la mobilitazione delle autorità e degli specialisti.

Un primo tentativo di recupero dell'animale effettuato nelle scorse ore si è purtroppo rivelato infruttuoso. Per questo motivo, l'invito (anche via Facebook) rivolto a tutti i residenti e ai frequentatori della zona è quello di prestare la massima attenzione durante gli spostamenti all'aperto.

Chiunque dovesse avvistare il rettile è pregato di mantenere la distanza e di allertare tempestivamente l'Ovu Divisione Canc (Centro Animali Non Convenzionali) al numero 011.6709157 (digitando il tasto 1), oltre a contattare immediatamente le forze dell'ordine per consentire l'intervento in sicurezza degli operatori specializzati.