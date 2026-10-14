Chiomonte: approvato il progetto esecutivo SMAT per la nuova rete fognaria in frazione Ramats

Approvato il progetto esecutivo SMAT per il completamento della rete idrica e depurativa nelle borgate Sant’Antonio e San Giuseppe a Chiomonte. Una svolta fondamentale per la tutela ambientale e la qualità della vita degli abitanti della frazione Ramats a Chiomonte. È stato ufficialmente approvato il progetto esecutivo presentato da SMAT S.p.A. per la realizzazione della nuova rete fognaria nella borgata Sant’Antonio. Attualmente, la zona a monte è dotata di una rete fognaria di tipo misto recentemente rinnovata solo per alcuni tratti, ma risulta ancora del tutto priva di un impianto di depurazione.

Una criticità che coinvolge da vicino anche la vicina borgata San Giuseppe, situata immediatamente a Est e a una quota inferiore, anch’essa servita da una rete mista. L’intervento approvato segna un passo decisivo verso il definitivo ammodernamento dei servizi idrici integrati montani. L'obiettivo principale del piano targato SMAT è infatti quello di dotare l'intera frazione di Ramats di una rete di fognatura separata, distinguendo le acque meteoriche da quelle reflue. L'opera andrà a completare l'intervento già avviato per la realizzazione del depuratore, garantendo standard ecologici elevati in linea con le normative promosse dalla Regione Piemonte per il risanamento ambientale dei bacini idrici alpini.