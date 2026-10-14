Prosegue a passo fermo e con grande entusiasmo la sinergia strategica tra il Comune di Salbertrand e la Banda Musicale A.V.S., un’intesa fondamentale per la promozione dell'espressione musicale e la salvaguardia della tradizione bandistica locale. L'accordo mette al centro l'animazione della comunità attraverso manifestazioni e cortei ufficiali legati alle principali ricorrenze civili e religiose: dalla celebrazione del 25 Aprile alla giornata del 4 Novembre, fino all'amata Festa Patronale di San Giovanni. Non mancheranno i momenti di puro spettacolo dal vivo, con l'organizzazione di un suggestivo concerto di primavera/estate e di altri appuntamenti ideati e promossi in totale autonomia dal gruppo musicale, prezioso presidio culturale della Valle di Susa riconosciuto anche nei circuiti della Regione Piemonte.

Oltre alle esibizioni pubbliche, la collaborazione si distingue per un profondo valore educativo e sociale, volto ad avvicinare cittadine e cittadini di tutte le età all'arte delle note. È prevista infatti la promozione di corsi di orientamento musicale per bambini e giovani, affiancati da moduli formativi accessibili a chiunque, senza alcun limite di età. Sostenere la cultura musicale significa rafforzare la coesione sociale e trasmettere un patrimonio immateriale inestimabile alle nuove generazioni, secondo i principi promossi dalla Federcultura. Grazie a questa intesa, Salbertrand riconferma la musica come collante della propria identità e volano di crescita per tutto il territorio.



