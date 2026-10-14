Visite mediche ed esami: a Giaglione rinnovato il servizio di trasporto sociale per anziani

Mai più soli nelle Valli: a Giaglione il trasporto sociale diventa una certezza su misura, mobilità garantita per le fasce deboli grazie all'Unione Montana Alta Valle Susa. Il Comune di Giaglione conferma la sua adesione alla gestione in forma associata del servizio di trasporto sociale insieme all'Unione Montana Alta Valle Susa. Un’iniziativa fondamentale pensata per garantire il diritto alla mobilità dei residenti anziani, delle persone con disabilità e di chiunque si trovi in condizioni di fragilità o necessità temporanea.

Attraverso questa sinergia intercomunale, gli utenti possono accedere a un sistema capillare di accompagnamento domiciliare per effettuare visite mediche, esami clinici e terapie, superando le barriere geografiche e l'isolamento tipico dei territori montani. Oltre a rispondere alle esigenze di salute, il progetto rappresenta un pilastro essenziale di inclusione e coesione per l'intera comunità valsusina. La rete associata ottimizza le risorse pubbliche offrendo tariffe agevolate parametrate sull'ISEE e sconti per trattamenti continuativi.



