Energia pulita per la Valle di Susa, la Cooperativa Amico illumina il futuro con la comunità energetica Use Nord

Trasformare l'energia solare in una risorsa non soltanto ambientale, ma anche sociale, capace di generare nuove opportunità per le persone e per il territorio. È questo l'obiettivo della comunità energetica rinnovabile USE Nord, che vede tra i protagonisti la Cooperativa Sociale AMICO di Almese e la Scuola Primaria di Chiusa San Michele e che oggi apre le porte a nuove adesioni da parte di imprese, attività commerciali, enti e famiglie del territorio.

Un progetto che unisce sostenibilità ambientale, solidarietà e sviluppo locale, attraverso un modello in cui l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici può generare incentivi economici da reinvestire a beneficio della collettività. Il funzionamento della comunità energetica si basa sul mettere in relazione chi produce energia da fonti rinnovabili e chi la consuma. Quando la produzione degli impianti fotovoltaici coincide, nello stesso intervallo di tempo, con i consumi dei membri della comunità, si genera la cosiddetta energia condivisa, per la quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce un incentivo economico della durata di 20 anni. Nel caso di USE Nord, le risorse generate, al netto dei costi di gestione e secondo le regole della comunità energetica, sono destinate a sostenere le attività della Cooperativa Sociale AMICO e della Scuola Primaria di Chiusa San Michele, contribuendo alla realizzazione di progetti sociali ed educativi a favore del territorio.

Un'opportunità particolarmente significativa per AMICO, realtà cooperativa che dal 1999 opera nel campo dell'inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità, creando opportunità occupazionali e percorsi di autonomia attraverso servizi rivolti a enti pubblici, imprese e privati.

“Per la nostra cooperativa, la sostenibilità non riguarda soltanto l'ambiente, ma anche le persone e le opportunità che siamo in grado di costruire insieme - dichiara Don Luigi Chiampo, Presidente della Cooperativa Sociale AMICO - Abbiamo scelto di partecipare a questa comunità energetica perché crediamo in un modello di sviluppo in cui le risorse del territorio possano tornare a beneficio del territorio stesso. L'energia prodotta dal sole può diventare uno strumento concreto per sostenere i nostri percorsi di inserimento lavorativo e le attività sociali ed educative della comunità. È un modo per dimostrare che anche un gesto quotidiano, come consumare energia, può contribuire a generare valore collettivo”. La configurazione della comunità energetica conta già su tre impianti fotovoltaici: AMICO A e AMICO B, entrambi da 100 kW, e l'impianto della Scuola Primaria di Chiusa San Michele, da 20 kW. Complessivamente, gli impianti immettono nella rete elettrica circa 245.000 kWh all'anno.

Per valorizzare pienamente questa capacità produttiva è però fondamentale coinvolgere nuovi consumatori. Maggiore è la quantità di energia prodotta e consumata contemporaneamente all'interno della comunità, maggiori sono gli incentivi che possono essere generati. L’adesione a USE Nord è gratuita, non comporta alcun cambio di fornitore o di contratto elettrico e consente di continuare a consumare energia esattamente come prima senza minimamente intaccare la tariffa contrattualizzata. Anche l'eventuale uscita dalla comunità è libera e senza penali.

Possono partecipare attività commerciali, imprese, strutture sociosanitarie, enti e famiglie e privati, purché i rispettivi punti di connessione alla rete elettrica rientrino nell'area servita dalla stessa cabina primaria degli impianti. L'adesione di nuovi consumatori rappresenta quindi un'opportunità per ampliare i benefici del progetto, contribuendo alla diffusione delle energie rinnovabili e, allo stesso tempo, al sostegno di iniziative sociali ed educative locali.

Per adesioni e informazioni contattare: adesioni@use-cer.it