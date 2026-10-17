Il tramezzino celebra gli 80 anni di Raspini: un viaggio tra storia, gusto ed eccellenza piemontese [FOTO e VIDEO]

Dividendosi in brigate e "mettendo le mani in pasta" sotto la guida degli chef dell'accademia IFSE, i partecipanti all'evento – tra cui giornalisti ed esperti del settore Food – hanno preparato due diverse interpretazioni del tramezzino, una tradizionale e una contemporanea, tutte accomunate da un ingrediente principe: il Prosciutto Cotto Raspini. È stata proprio questa attività laboratoriale a fare da cuore pulsante ai festeggiamenti per gli 80 anni dell’azienda salumiera di Scalenghe, tenutisi nel tardo pomeriggio di giovedì 15 ottobre 2026 presso l'IFSE (Italian Food Style Education) di Piobesi Torinese (TO). Una location simbolo, dato che la collaborazione tra Raspini e l'accademia – riconosciuta come Eccellenza italiana – ha festeggiato nell'occasione il decennale.

A margine del laboratorio e della successiva degustazione – con i tramezzini disposti a formare il numero 80 per un brindisi finale –, la serata ha visto alternarsi momenti istituzionali e conviviali volti a valorizzare il patrimonio gastronomico italiano. L'incontro è stato introdotto da Lorenzo Valle, il "Sabaudo Torinese", che ha ripercorso la storia del tramezzino (nato a Torino esattamente 100 anni fa e battezzato da Gabriele D’Annunzio), intrecciandola con la vicenda imprenditoriale di Raspini. Fondata nel 1946 da Elsa Raspini a Viotto di Scalenghe, partendo da una bottega in piazza Barcellona a Torino, l'azienda ha vissuto un'evoluzione costante restando profondamente legata al territorio.

Sull'importanza del legame tra formazione e territorio si è espresso Raffaele Trovato, direttore di IFSE: “La collaborazione con Raspini rappresenta un’importante occasione per valorizzare il legame tra formazione, mondo dell’impresa e territorio che condividiamo. Da dieci anni insieme portiamo avanti significative iniziative legate alla formazione e alla promozione, un percorso di cui siamo molto orgogliosi. Siamo quindi onorati di ospitare questo importante evento in IFSE in occasione dell’80° anniversario di Raspini, un traguardo che celebra una storia di tradizione, crescita e valorizzazione dell’eccellenza del Made in Italy”.

Durante la serata, Tiziana Raspini, presidente e ad Salumi Raspini, ha ripercorso le tappe della storia aziendale, intrecciata a quella familiare: “Ripercorrere questi 80 anni significa ricordare che Raspini non è nata da un progetto scritto a tavolino, ma dall'intraprendenza di una famiglia, dalla passione per il commercio e dall'amore per il buon cibo. Una storia built giorno dopo giorno che continua ancora oggi grazie alle persone che ne condividono i valori e lo spirito”.

A seguire, Emilia Lisdero, responsabile marketing e comunicazione Raspini, ha tracciato gli obiettivi di mercato del marchio, sempre attento alle abitudini di consumo: “La nostra sfida non è scegliere tra tradizione e innovazione. È utilizzare 80 anni di esperienza per interpretare come cambiano le abitudini delle persone. Dall'ascolto dei consumatori nascono anche progetti come il rilancio del Mangia & Chiudi, che risponde alla crescente richiesta di praticità senza rinunciare alla qualità. È così che vogliamo continuare a essere rilevanti anche domani”.

A coronamento delle celebrazioni, a partire dalla fine di ottobre Raspini metterà a disposizione sul proprio sito web un ricettario gratuito sul tramezzino con 10 ricette (le 2 realizzate durante l'evento e altre 8 dedicate ciascuna a un decennio di storia dell'azienda), offrendo un omaggio alla tradizione gastronomica del Piemonte e d'Italia.



