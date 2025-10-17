Festival d’autunno in via Madama Cristina: una domenica di festa a San Salvario

Una giornata di festa, colori e profumi autunnali animerà via Madama Cristina domenica 19 ottobre 2025, dalle 9 alle 19, con il ritorno del Festival d’Autunno, uno degli appuntamenti più amati della stagione in città.

Per l’occasione, la lunga arteria di San Salvario si trasformerà in un grande viale pedonale dedicato allo shopping, alla musica e al divertimento: negozi aperti, stand artigianali, banchi enogastronomici, musica dal vivo, balli, e tante attività per grandi e piccoli.

Non mancheranno momenti di svago per le famiglie, con spazi gioco, gonfiabili e giostre, oltre ad attività sportive e dimostrazioni a cura delle associazioni locali. Accanto alle proposte commerciali e ricreative, il Festival ospiterà anche un’area dedicata alla spiritualità e alla medicina naturale, dove sarà possibile partecipare a incontri tematici, presentazioni di libri e momenti di benessere.