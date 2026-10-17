Marcopolo tra le 100 eccellenze italiane della sostenibilità: riconoscimento al Sustainability Award 2026

Il riconoscimento valorizza il percorso del gruppo cuneese nella green economy, tra recupero degli scarti, produzione di energia rinnovabile e innovazione ambientale.

La sostenibilità come scelta industriale, capace di coniugare tutela dell’ambiente, innovazione tecnologica e sviluppo economico. È in questa prospettiva che Marcopolo Environmental Group, realtà con sede a Borgo San Dalmazzo, conferma la propria presenza tra le imprese italiane selezionate nell’ambito del Sustainability Award 2026, ottenendo per il terzo anno consecutivo un riconoscimento legato al proprio impegno nella green economy.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 15 ottobre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa. Marcopolo è stata inserita nella categoria «Top 100 ESG Excellence 2026», dedicata alle aziende che si distinguono per il percorso intrapreso sui temi ambientali, sociali e di governance.

Il riconoscimento si inserisce in un contesto in cui la sostenibilità rappresenta sempre più un elemento strategico per la competitività delle imprese. Non soltanto una questione di attenzione all'ambiente, ma una componente che coinvolge i processi produttivi, la ricerca, l'utilizzo delle risorse e la capacità di generare valore per il territorio.

DALLA RICERCA ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

Il gruppo cuneese opera nel settore ambientale attraverso tecnologie e processi destinati alla trasformazione degli scarti in nuove risorse, con attività che spaziano dalla produzione di energia rinnovabile alle bonifiche ambientali.

Tra gli ambiti di intervento figurano il recupero del biogas dalle discariche, la produzione di biometano attraverso il trattamento di biomasse e della frazione organica dei rifiuti urbani, oltre alla realizzazione di prodotti destinati al miglioramento della qualità e della fertilità dei terreni agricoli. Un approccio che punta a ridurre gli sprechi e a favorire un modello di economia circolare, nel quale ciò che viene considerato un rifiuto possa diventare una risorsa produttiva.

Alla base di questa strategia c'è un percorso di ricerca e sviluppo che, secondo quanto illustrato dall'azienda, accompagna da decenni l'evoluzione delle sue attività. L'obiettivo è integrare innovazione tecnologica, recupero dei materiali e attenzione agli equilibri ambientali.

Il riconoscimento al Sustainability Award 2026 rappresenta quindi una nuova tappa nel percorso di Marcopolo, realtà nata e cresciuta nel Cuneese che ha sviluppato la propria attività attorno alla convinzione che tutela ambientale e attività industriale possano procedere insieme. Una sfida che riguarda non soltanto le singole imprese, ma anche il futuro dei territori e la capacità del sistema produttivo italiano di affrontare la transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili.



Alessia Bertolotto, amministratore delegato dell’azienda, ha scritto il libro (Dis)Fare impresa che sta avendo successo tra le letture imprenditoriali. Puoi vedere qui: https://santellionline.it/products/disfare-impresa.

