 / Cronaca

Cronaca | 18 ottobre 2026, 15:52

Allarme sulla Torino-Milano, brucia una vettura a Borgo D'Ale, in direzione del capoluogo piemontese [FOTO]

Non si registrano feriti, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale per ristabilire le condizioni di sicurezza

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Momenti di paura, questa mattina lungo l'autostrada Torino-Milano. Per cause ancora da accertare,  infatti, intorno alle 9 una vettura ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme. Sul posto - nel territorio di Borgo d'Ale, in direzione Torino - sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e una da quello Volontario di Santhià.

I pompieri hanno spengo il fuoco e ristabilito le condizioni di sicurezza. Non ci sono feriti da segnalare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Novara Est e della Viabilità Autostradale.

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Torino-Milano in direzione Torino

MSci

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium