Allarme sulla Torino-Milano, brucia una vettura a Borgo D'Ale, in direzione del capoluogo piemontese [FOTO]

Momenti di paura, questa mattina lungo l'autostrada Torino-Milano. Per cause ancora da accertare, infatti, intorno alle 9 una vettura ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme. Sul posto - nel territorio di Borgo d'Ale, in direzione Torino - sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e una da quello Volontario di Santhià.

I pompieri hanno spengo il fuoco e ristabilito le condizioni di sicurezza. Non ci sono feriti da segnalare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Novara Est e della Viabilità Autostradale.