Droga, due persone arrestate all'interno del Parco Sempione

La Polizia ha arrestato, nei giorni scorsi all’interno del Parco Sempione, due uomini di origine centroafricana ritenuti responsabili dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, falsa attestazione a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, uno dei due è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Sul posto, gli agenti hanno notato un uomo che alla vista della Volante gettava all’interno di un focolare un involucro che, una volta recuperato, ha permesso di rinvenire 52 frammenti di crack e cocaina.

Durante il controllo l’altro uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e ha cercato di sottrarsi all’identificazione, aggredendo fisicamente i poliziotti.

Nel corso delle perquisizioni, oltre a somme di denaro e diversi telefoni cellulari di cui i soggetti non erano in grado di giustificarne il possesso, sono stati trovati anche una carta bancomat intestata a una terza persona e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15,5 centimetri, con una lama di 7 centimetri.

I due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.