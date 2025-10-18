Al Regina Margherita arriva il Pulmino dei sogni: un arcobaleno per stare vicino ai piccoli pazienti e alle loro famiglie [FOTO]

Oggi l’arcobaleno del ‘Pulmino dei sogni’ ha illuminato piazza Polonia, l'area che si trova davanti all'ospedale Regina Margherita di Torino. Da domani, invece, entrerà in servizio per accompagnare i bambini malati e le loro famiglie ad attività ludiche.



Il progetto è portato avanti dall’impresa sociale ‘La Casa di Alberto’, nata per ricordare il piccolo pinerolese Alberto Lerza, morto per un tumore il 24 settembre 2024, all’età di 8 anni. A donare il pulmino è stato l’ingegner Fabio Acume, mentre l’allestimento è stato realizzato gratuitamente dalla Futur Car di Vigone.



Come funzionerà? “Chi avrà bisogno ci potrà contattare tramite il numero di telefono che lasceremo negli ospedali e noi ci metteremo in moto con volontari per portarli a fare le loro attività. Il servizio sarà completamente gratuito e se le famiglie potranno fare una donazione la accetteremo per coprire i costi di trasporto” spiega Federico, papà di Alberto e fondatore dell’impresa in suo nome.



Per sostenere il progetto è possibile dare un contributo via bonifico all’Iban: IT54X181030160009762622406.