Disordini a Torino e nel resto d'Italia, la condanna è bipartisan. Meloni: "Teppisti che creano il caos". Lo Russo: "Fatti gravissimi"

Un pomeriggio tranquillo scandito da slogan e richieste contro il carovita, fino a quando non sono scese le prime ombre della sera. Poi anche Torino (così come nel resto d'Italia) è stata la violenza a prendere il sopravvento. E non si sono fatti attendere i commenti politici che sono arrivati fino ai massimi rappresentanti delle istituzioni.

Meloni: "Teppisti che sfruttano chi manifesta"

A cominciare dalla premier. "A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria. Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città. Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è", ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Il diritto e la libertà di manifestare sono sacrosanti, ma non è da meno il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza e quello delle forze dell’ordine a non essere aggredite. Violenze e vandalismi sono totalmente inaccettabili e vanno condannati, a Milano come a Bologna, a Torino e nelle altre città attraversate in queste ore da gruppi di facinorosi", ha scritto su X il vicepremier, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Lo Russo: "La violenza è il contrario del diritto a manifestare"

Subito è arrivata la condanna anche dal primo cittadino di Torino: “Quanto accaduto questo pomeriggio a Torino è gravissimo e va condannato con fermezza. Gli episodi di violenza, gli atti vandalici e i danneggiamenti sono comportamenti inaccettabili, che colpiscono la nostra città e mettono a rischio la sicurezza delle persone - dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Manifestare ed esprimere pacificamente le proprie idee è un diritto fondamentale, che va sempre rispettato e tutelato. La violenza rappresenta l'esatto contrario di questo principio e merita una condanna netta, senza ambiguità. La nostra piena solidarietà va alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine coinvolti negli scontri, ai commercianti e ai negozianti che hanno subito danni e disagi e a tutte le persone che hanno vissuto momenti di tensione e paura”.

"Condanniamo senza ambiguità l'assalto alla libreria Feltrinelli di Porta Nuova. Ancora una volta frange violente hanno rubato la scena a una protesta giusta, che nasce da un disagio reale e diffuso - dice Claudio Cerrato, capogruppo Pd in Consiglio Comunale di Torino -. Le ragioni di chi oggi ha manifestato sono fondate: il costo della vita continua a crescere, salari e pensioni non tengono il passo e il Governo non sta mettendo in campo nessuna risposta concreta. Anzi, sceglie di trasformare ogni piazza in un problema di ordine pubblico, usando il lavoro delle forze dell'ordine per colpevolizzare qualsiasi forma di dissenso, invece di ascoltarlo. Alle donne e agli uomini della Polizia va tutta la nostra solidarietà: sono loro a pagare il prezzo delle scelte di chi governa e della violenza di pochi". "Quei pochi vanno chiamati con il loro nome: teppisti. Prendersela con una libreria, un luogo di cultura, di incontro e di lavoro, dimostra quanto siano lontani dal Paese e dai problemi che dicono di voler denunciare. Non rappresentano le migliaia di persone che chiedono salari dignitosi, affitti sostenibili e bollette pagabili. Le danneggiano, e regalano al Governo l'alibi per non rispondere. Alle lavoratrici e ai lavoratori della Feltrinelli esprimiamo la nostra vicinanza".

"Quanto sta accadendo a Torino e in altri capoluoghi italiani è assolutamente inaccettabile. Il diritto a manifestare è sacrosanto e legittimo, così come previsto dalla nostra Costituzione, ma non quello di distruggere e aggredire. Piena solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso in condizioni difficili e mettendo a rischio la propria incolumità. Chi scende in piazza per devastare deve pagare fino all'ultimo centesimo e di tasca propria. Mi auguro che tutte le istituzioni lavorino congiuntamente per isolare delinquenti e teppisti e per garantire l’ordine pubblico. Tolleranza zero per chi mette a soqquadro le città", le parole di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte.

"Quello che stiamo vedendo in questi giorni ed in queste ore a Torino, con episodi che continuano a ripetersi, è inaccettabile e profondamente preoccupante. Le immagini delle barricate, del lancio di oggetti contro le forze dell’ordine e dei danneggiamenti all’interno della stazione di Porta Nuova, con la vandalizzazione della libreria Feltrinelli, raccontano una deriva che non può essere né giustificata né minimizzata. Siamo di fronte a comportamenti che non costruiscono nulla, non risolvono alcun problema e non migliorano la vita di nessuno. Distruggere per distruggere è soltanto un atto di irresponsabilità e di disprezzo verso la comunità", dichiara il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco. "In questi giorni abbiamo visto anche insegnanti collocarsi alla testa di alcuni cortei. Naturalmente, ogni cittadino, compreso un insegnante, ha il diritto di manifestare le proprie idee. Ma proprio chi svolge un ruolo educativo dovrebbe sentire ancora più forte la responsabilità di trasmettere ai ragazzi il valore delle regole, il rispetto degli altri e la capacità di sostenere le proprie convinzioni senza ricorrere alla violenza".

"Danno a chi voleva protestare"

E le condanne sono proseguite in maniera pressoché bipartisan. “Manifestare il proprio dissenso è un diritto che va difeso, aggredire le forze dell’ordine e devastare librerie, stazioni e intere città è inaccettabile. Le immagini che arrivano da Torino, Milano e Bologna raccontano di episodi che vanno condannati senza ambiguità”, commenta la senatrice torinese di Italia Viva Casa Riformista, Silvia Fregolent. “Chi sceglie la violenza deve assumersene la responsabilità, senza cercare giustificazioni dietro le ragioni di una protesta. I primi a doversi sentire offesi e indignati dovrebbero essere quei manifestanti pacifici la cui protesta è stata oscurata. Agli agenti di Polizia e ai carabinieri impegnati a garantire la sicurezza - conclude - va la nostra piena solidarietà”.

"Manifestare ed esprimere le proprie idee è un diritto. Usare una protesta contro il caro vita come pretesto per assaltare una libreria, lanciare sassi, petardi e bottiglie contro le Forze dell’Ordine, costruire barricate e devastare la città è tutt’altra cosa: è violenza. Quanto accaduto oggi a Torino è assurdo e vergognoso", dichiarano il senatore Roberto Rosso, segretario provinciale di Forza Italia a Torino e Marco Fontana, segretario cittadino di Forza Italia Torino.

“Solidarietà massima alle forze dell’ordine che continuano a respingere facinorosi di professione. Con le immagini delle devastazioni alla Feltrinelli, del lancio di sampietrini a Torino e delle ulteriori guerriglie capitate tra Milano e Bologna, i “ma” di alcuni esponenti della sinistra non sono ammissibili. Non si dia alcun velo di giustificazione all’ingiustificabile, lasciando la condanna delle aggressioni su un piano troppo fragile in cui la violenza continua ad alimentarsi. La condanna deve essere chiara, netta e pratica: chi protesta è preso in giro solo da chi si travisa e da chi li difende continuando ad accettare la condivisione di una stessa piazza”. Così in una nota il vicecapogruppo di FdI alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

"Le scene di devastazione che ci arrivano da Milano, così come quelle di guerriglia urbana di Bologna e Torino, sono invece inaccettabili e vanno stigmatizzate in maniera netta. E’ chiaro che ora assistiamo a strumentalizzazioni politiche. Chi manifesta in modo pacifico avrà sempre il nostro supporto, ma chi utilizza la violenza è sempre dalla parte del torto, e va condannato e isolato. Solidarietà alle forze dell’ordine e agli agenti feriti", dice in una nota il vicepresidente M5s, Ettore Licheri. Il capogruppo in Sala Rossa, Andrea Russi, ha aggiunto: "Condanno quanto accaduto e trovo assurdo che, ancora una volta, pochi violenti siano riusciti a rovinare una manifestazione. Migliaia di persone erano scese in piazza per protestare contro il carovita, gli stipendi troppo bassi e le difficoltà economiche delle famiglie. Alla fine, però, a far notizia sono gli scontri, i danneggiamenti e quanto accaduto alla libreria Feltrinelli. Le ragioni della protesta finiscono così in secondo piano. Trovo profondamente ingiusto che il comportamento di pochi finisca per compromettere il lavoro e le ragioni di tanti".

Condanne arrivano anche dal segretario generale del SAP, Stefano Paoloni: “Questo non è manifestare, ma è pura violenza. È inaccettabile che le principali manifestazioni pubbliche spesso sfocino in violenza. Per gli operatori delle forze dell'ordine sono diventati servizi molto rischiosi, dove alla fine, ormai sistematicamente, viene fatta la conta dei feriti”.