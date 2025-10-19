Droga e telefonini lanciati all'interno del Lo Russo e Cutugno: "Dotiamo gli agenti di droni"

Sequestrati telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all'interno della casa circondariale “Lo Russo e Cutugno” di Torino. Nel pomeriggio di ieri, alcuni involucri sono stati lanciati dall’esterno oltre il muro di recinzione. Il materiale è stato recuperato dagli agenti della polizia penitenziaria durante un controllo.

All’interno dei pacchi sono stati rinvenuti tre telefoni, hashish e cocaina. L’episodio si inserisce in un contesto già noto per il tentativo ricorrente di introdurre oggetti non consentiti all’interno dell’istituto. Sulla vicenda è stata informata l’autorità giudiziaria, che ha avviato gli accertamenti del caso. A denunciare l'accaduto, avvenuto questo pomeriggio, il sindacato di polizia penitenziaria Sappe il quale ha chiesto, per tramite del segretario Donato Capece di dotare gli agenti di droni per il controllo dell'esterno del carcere e di avere a disposizione un nucleo di unità cinofila del corpo per contrastare la diffusione di sostanza stupefacente intra carcere.

Secondo il sindacato Osapp l'operazione ha portato a sequestrare 300 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, uno smartphone e due microtelefoni di piccole dimensioni.

"È inaccettabile che lo Stato permetta questa deriva. Servono immediati investimenti in sicurezza", è il commento del Segretario Generale dell’OSAPP, Leo Beneduci.

