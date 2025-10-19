Vandali contro le bandiere della pace e della Palestina

Ignoti hanno preso di mira le bandiere esposte fuori dal Polivalente di Bricherasio: quella della pace è stata danneggiata e quella della Palestina rubata.

Ieri sera, sabato 18 ottobre, all’interno del locale comunale si stava svolgendo l’incontro promosso dall’associazione Leonardo Sciascia per parlare delle violazioni dei diritti umani in Palestina e per ricostruire un pezzo di storia di quel paese.

La notizia ha suscitato la reazione solidale di diverse realtà del Pinerolese, che hanno diffuso una nota congiunta, mostrando il loro sdegno per l’accaduto: Comitato Pinerolese Bds; Pinerolese Antifascista; Anpi Torre Pellice, Luserna San Giovanni e Pinerolo; associazione culturale Diomedea; Gruppo Donne contro ogni guerra e circolo culturale Stranamore.