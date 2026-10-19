Marianna Aprile ospite a Chivasso per presentare “La promessa”

La Città di Chivasso e la Biblioteca Civica "MOviMEnte" promuovono un importante appuntamento culturale dedicato alla storia, ai diritti e al ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni italiane. Sabato 31 ottobre, alle ore 10:30, il Teatrino Civico ospiterà la presentazione del nuovo saggio della giornalista e scrittrice Marianna Aprile: “La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta”, edito da Rizzoli.

Firma di punta dell’informazione italiana, noto volto televisivo della trasmissione In Onda su LA7 e curatrice della rubrica Momento Critico su Marie Claire, Marianna Aprile offre nel suo volume una lucida analisi e una ricerca accurata su ottant’anni di storia italiana. Partendo dalle battaglie per il suffragio e dal primo voto espresso dalle donne nel 1946, l'autrice ripercorre le biografie straordinarie di protagoniste spesso dimenticate dai libri di testo, per arrivare fino all'approdo della prima donna alla presidenza del Consiglio. Un percorso che interroga direttamente il presente su cosa sia rimasto di quella "promessa" di piena uguaglianza e partecipazione democratica.

L'evento sarà introdotto dal sindaco Claudio Castello, mentre la moderazione del dibattito sarà curata dal vicesindaco Pasquale Centin.

"È un grande onore per la Città di Chivasso ospitare Marianna Aprile per un incontro che affronta temi centrali della nostra storia recente e del nostro presente politico e sociale – ha spiegato il sindaco Castello -. La riflessione sull'emancipazione femminile, dalle prime battaglie democratiche fino all'accesso alle massime cariche istituzionali, è un dovere civile per continuare a promuovere una cultura di vera parità e inclusione nella nostra comunità".

"Con la presentazione de 'La promessa' – ha aggiunto il vicesindaco Centin - offriamo ai cittadini un'occasione preziosa di approfondimento culturale e dibattito pubblico. Il lavoro di Marianna Aprile ha il merito di riportare alla luce biografie e passaggi storici fondamentali che rischiavano di rimanere all'ombra, ricordandoci che le conquiste democratiche richiedono consapevolezza e impegno costante".