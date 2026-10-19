Beinasco dichiara guerra a chi vende alcolici ai minorenni: multe fino a 160 euro

Da qualche mese a Beinasco sono in vigore nuove regole per contrastare gli episodi di disturbo della quiete pubblica e di degrado urbano, a partire dal divieto di vendere alcolici da asporto nei locali che non sono idonei alla somministrazione. Gli agenti della Polizia Locale hanno intensificato i controlli e nel corso delle verifiche sono state accertate alcune violazioni: i responsabili sono stati sanzionati con multe fino a 160 euro.

Controlli su chi vende alcolici ai minorenni

"I controlli proseguiranno con un’attenzione particolare alla vendita di alcolici ai minorenni e alla sicurezza sulle nostre strade, perché chi si mette al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti mette a rischio la propria vita e quella degli altri", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

"Ringrazio gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Beinasco per il lavoro di questi mesi - ha concluso il primo cittadino - Vogliamo una città viva, dove ci si possa divertire, ma nel rispetto di chi ci abita".