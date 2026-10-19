Scontro tra due auto e un furgone in Tangenziale a Collegno. Due feriti in codice giallo e lunghe code

Nella notte è avvenuto uno scontro tra tre mezzi - due auto e un furgone - in tangenziale nord, all'altezza di Collegno in direzione Piacenza. Fortunatamente, i conducenti non hanno subito lesioni gravi e sono stati trasportati dal 118, intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco, al CTO e al Giovanni Bosco in codice giallo, e all'Ospedale di Rivoli in codice verde.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la strada è stata chiusa con uscita obbligatoria a Collegno, causando lunghe code in entrambe le direzioni. Il tratto è stato poi riaperto ma sono ancora presenti lunghe code e rallentamenti.