Zero click, zero paura: perché l'intelligenza artificiale non cancellerà l'hotel di famiglia

Avete mai chiesto a ChatGPT dove dormire? Fatelo, e scoprirete se il vostro hotel "esiste" ancora. Si chiama Zero Click Economy: sempre più ricerche online si chiudono senza un click, perché la risposta la dà già l'intelligenza artificiale, dentro la conversazione. Per chi fa ospitalità la domanda è una sola: l'AI sa che esistiamo?

I numeri non sono incoraggianti. Secondo lo studio World's Best at AI 2025 Index di HotelWorld AI (131.000 strutture analizzate in 30 Paesi), solo il 16% dell'offerta alberghiera mondiale è visibile nelle risposte di ChatGPT, Google AI e Perplexity. E secondo Cloudbeds, oltre due hotel su tre tra quelli raccomandati dall'intelligenza artificiale appartengono già a grandi gruppi alberghieri.

Eppure non credo che l'AI cancellerà le micro e piccole imprese alberghiere italiane fatte di famiglie e generazioni. Lo dico da chi, con Villa Giada, ne compie 33 di anni. L'Italia ha solo il 5% di camere in catena, contro il 21% della Francia e il 34% della Spagna (dati Mario Breglia, Scenari Immobiliari): siamo il brutto anatroccolo d'Europa. Ma nei cambiamenti epocali come quello che stiamo vivendo, essere piccoli e veloci può valere più che essere grandi e lenti — i clienti non sono delle agenzie, sono ospiti: le camere restano le nostre.

Tre cose concrete da fare prima di lunedì: verificare la propria presenza sulle principali piattaforme AI, curare una sezione blog con contenuti reali per il GEO (Generative Engine Optimization), e scrivere FAQ approfondite sul proprio sito.

Dario Ghiglione è presidente provinciale di Federalberghi Imperia, gestore di Villa Giada e autore di "Hotel Multiverso — L'ospitalità delle dimensioni parallele".