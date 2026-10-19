Vino, l'Asti DOCG incontra la cucina d'autore e fa il giro del mondo

Dall'alta cucina all'Asta Mondiale del Tartufo, da Torino fino al Brasile, agli Stati Uniti e all'India. Sarà un autunno all'insegna del gusto quello del Consorzio Asti Docg, impegnato tra ottobre e novembre in un calendario di appuntamenti in Italia e all'estero. A fare da filo conduttore, l'incontro tra le bollicine della più antica denominazione spumantistica italiana e i protagonisti della cucina d'autore, tra abbinamenti inediti e nuove occasioni di promozione internazionale.

Buonissima (Torino, 21 – 25 ottobre)

Il primo appuntamento segnato in agenda è Buonissima, il festival gastronomico in programma a Torino dal 21 al 25 ottobre, che vede l'ente consortile tra gli sponsor. Ideata dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino in collaborazione con lo chef Matteo Baronetto e organizzata da To Be Company, la manifestazione riunisce oltre cento chef italiani e internazionali per un programma di 150 eventi diffusi in città. Le bollicine aromatiche piemontesi saranno protagoniste fin dalla giornata inaugurale (21 ottobre), a partire dall'aperitivo della cerimonia di apertura alla Nuvola Lavazza (ore 16), per poi accompagnare il dessert della cena del Premio Bob Noto, dedicato al fotografo torinese scomparso nel 2017, e realizzata dagli chef del Ristorante Del Cambio insieme a una brigata coordinata da Davide Oldani. Sempre il 21 ottobre, le versioni dolci della denominazione saranno in degustazione anche all'Opening Dinner di Palazzo Madama, che vedrà all'opera dieci grandi chef. Il programma proseguirà giovedì 22 ottobre con La Notte del Fassone alla Nuvola Lavazza, dove dieci cuochi interpreteranno altrettanti tagli della pregiata carne piemontese, accompagnati anche dall'Asti e dall'Asti Rosé nelle versioni dolci. Lo Strevi sarà invece proposto in abbinamento al dessert di Contemporanea, la cena spettacolo alla Galleria d'Arte Contemporanea firmata dagli chef Niko Romito (tre stelle Michelin) e Jeremy Chan (due stelle Michelin). Domenica 25 ottobre (ore 15), a Casa Buonissima in piazza San Carlo, spazio alla masterclass "Un viaggio unico firmato Consorzio Tutela dell'Asti. Dal giallo paglierino al dorato, fino alle sfumature Rosé", un percorso alla scoperta della denominazione attraverso quattro spumanti, un colore alla volta. Nella stessa giornata, al Castello di Rivoli, il Grande Pranzo della Domenica chiuderà la manifestazione con otto chef impegnati a reinterpretare il tradizionale pranzo italiano. Per l'occasione, il Moscato d'Asti accompagnerà la panna cotta dell'osteria Antiche Sere.

Golosaria (Milano, 31 ottobre – 2 novembre) e XXVII Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba (8 novembre)

Da Torino a Milano, dove il Consorzio Asti Docg sarà presente a Golosaria (31 ottobre – 2 novembre) con uno spazio dedicato all'interno dell'enoteca della manifestazione, che offrirà al pubblico l'opportunità di degustare tutte le tipologie dell'Asti. Domenica 1° novembre, inoltre, l'ente consortile assegnerà il premio alle migliori pasticcerie d'Italia selezionate dalla guida Il Golosario firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti. Il calendario proseguirà l'8 novembre al Castello di Grinzane Cavour, in occasione della XXVII edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, organizzata dall'Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Qui, i preziosi lotti di Tuber magnatum Pico saranno battuti all'asta insieme a grandi formati di vino, tra cui quelli dell'Asti Docg. L'evento avrà ancora una volta una dimensione internazionale: alle tradizionali sedi collegate di Hong Kong, Bangkok e Vienna si aggiungeranno quest'anno Macao, Londra, Vilnius e Brasilia. Proprio nella capitale brasiliana, il Consorzio organizzerà in contemporanea per l'occasione una colazione a base di tartufo, durante la quale gli operatori partecipanti potranno degustare l'Asti e il Moscato d'Asti.

Vinitaly.USA (New York, 26-27 ottobre), SommCon Conference & Beverage Expo (San Diego, 3-5 novembre) e ProWine Mumbai (18-19 novembre)

A completare il calendario, gli appuntamenti fieristici internazionali. Il Consorzio Asti Docg farà tappa negli Stati Uniti, prima a New York per Vinitaly.USA (26-27 ottobre), e successivamente a San Diego per il SommCon Conference & Beverage Expo (3-5 novembre). Qui, oltre a un banco di assaggio istituzionale con una trentina di etichette, è prevista una masterclass dedicata, condotta dal wine educator Alan Tardi. Il tour internazionale proseguirà quindi in India, con ProWine Mumbai (18-19 novembre), dove l'Asti Docg sarà protagonista, insieme al Brachetto, di una masterclass dedicata alla scoperta dei vini aromatici piemontesi. A guidare la degustazione, in programma nella seconda giornata della manifestazione, sarà la prima donna indiana Master of Wine, Sonal Holland.