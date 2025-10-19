 / Cronaca

Scoperto con mezza tonnellata di botti illegali: denunciato 30enne a Settimo

Dovrà rispondere di fabbricazione o commercio illecito di materiali esplodenti

Un cittadino italiano di 30 anni è stato denunciato per fabbricazione o commercio illecito di materiali esplodenti. Scovato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico ora posto sotto sequestro da parte della Polizia di Settimo Torinese.

Le indagini, condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino, sono partite da segnalazioni di cittadini riguardo uno strano via vai in uno stabile. Gli agenti hanno osservato un furgone arrivare in un cortile, dove è stata scaricata una pedana contenente 290 kg lordi di artifici pirotecnici di categoria F2. Nella successiva perquisizione, è stata scoperta un’altra pedana con 270 kg lordi, per un totale di circa 560 kg destinati al sospettato.

La legge consente la detenzione senza licenza di materiale pirotecnico solamente fino a 25 kg: oltre tale soglia è obbligatorio uno stoccaggio in deposito autorizzato con licenza prefettizia e adeguati requisiti di sicurezza. Il quantitativo rinvenuto nell’operazione supera ampiamente questo limite.

Tutto il materiale è stato sequestrato e il procedimento è attualmente nelle mani della Procura della Repubblica di Ivrea.

