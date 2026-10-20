Scuola Casalegno, Anagrafe di via Ormea e via Corte d'Appello: via alla riqualificazione energetica

Meno consumi, minori emissioni e ambienti più efficienti e confortevoli per chi li frequenta ogni giorno. Sono questi gli obiettivi degli interventi di riqualificazione energetica approvati dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica e alle Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta, per gli edifici di via Corte d'Appello 16, della scuola primaria “Casalegno” di via Acciarini 20 e del complesso di via Ormea 45, che ospita l’Anagrafe, la sede della Circoscrizione 8 e il Centro Incontro.

Il progetto rientra nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso uno stanziamento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica del territorio.

Le opere interesseranno sia l’involucro edilizio sia gli impianti tecnologici. In particolare, in via Corte d'Appello 16 sono previsti la sostituzione delle elettropompe, l’installazione di valvole termostatiche, la coibentazione dello scambiatore di calore, la sostituzione dei corpi illuminanti e l’installazione di un nuovo sistema di gestione intelligente degli impianti (BMS). Alla scuola “Casalegno” di via Acciarini 20 si procederà con la coibentazione del solaio verso il sottotetto, mentre in via Ormea 45 anno sostituiti i corpi illuminanti.

Nel loro insieme, questi interventi rafforzano il beneficio ambientale per la città, consentendo di evitare emissioni di CO2 pari a 129 tonnellate l’anno, equivalenti a circa 1.300 piante. I lavori approvati prevedono un investimento complessivo di 861mila euro.

