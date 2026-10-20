Il Pinerolese trova una mediazione sull’alleanza dei rifiuti

Tanto tuonò, che venne il sole. Si potrebbe riassumere così la vicenda sull’alleanza dei rifiuti che ha scaldato la politica di Pinerolo città e del territorio negli ultimi mesi. Al centro c’era la posizione del sindaco di Pinerolo Luca Salvai, che domani sarà ospite dell’evento di lancio del Polo Nord Ovest, un’evoluzione dell’accordo politico tra consorzi rifiuti del Torinese, chiamato Corona Nord Ovest.

Salvai si era detto pronto a giocarsi la battaglia fino in fondo, sventolando anche l’eventualità di dimettersi da presidente del Consorzio Acea pinerolese. Il primo cittadino cercava un’adesione coesa a questa evoluzione e voleva riportare l’azienda Acea Pinerolese Industriale all’interno della collaborazione tra imprese, che si chiama anch’essa Corona Nord Ovest. Api era stata una delle fondatrici, ma, sei anni fa, l’ad Francesco Carcioffo aveva scelto di uscire e prendere altre strade.

Una posizione che agli occhi di Salvai rende il Pinerolese “un’anatra zoppa”. Alla sua idea di riportare Api nella rete tra imprese, però, si sono opposti in tanti: per prima Lara Pezzano, assessora alle Politiche sociali, che si candiderà sindaco nel 2027, poi il Pd e il candidato sindaco Elvio Rostagno. Tutti hanno invitato Salvai a non accelerare a qualche mese dalle elezioni comunali.

Il primo cittadino, però, voleva chiudere un percorso politico e rivendicare la gestione pubblica della partita rifiuti. Ieri sera, in municipio a Pinerolo, si è tenuta una riunione informale tra i sindaci, che ha visto la contrapposizione tra Salvai e l’assessore al Bilancio di Villar Perosa Stefano Raviol. Raviol ha portato un ordine del giorno per chiedere una valutazione di un advisor (un consulente) sul valore di Api. Alla fine, pur senza una conta, è passata una soluzione che prevede l’adesione al Polo e la valutazione di un ritorno di Api nella Corona. Proprio su questo punto, Salvai, in giornata, aveva un incontro con Carcioffo “per riportare gli esiti della riunione e invitarlo a sedersi al tavolo con le altre aziende”.