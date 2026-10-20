Il Piemonte premia la campionessa Anita Gastaldi, targa d'onore al Grattacielo della Regione

L'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha premiato ieri al Grattacielo della Regione Piemonte con una targa la nuotatrice piemontese Anita Gastaldi.

Nata a Bra (Cn) il 27 maggio 2003, Anita Gastaldi si mette in luce nel 2023 ai Giochi mondiali universitari di Chendgu in Cina, dove conquista l'oro nei 200 misti e due argenti nella 4x100 stile libero e nella 4x100 stile libero mista. Il suo palmarès si arricchisce agli Europei in vasca corta di Lublino 2025 con i bronzi nei 200 metri delfino - dove stabilisce il nuovo record nazionale sulla distanza con il tempo di 2'04"07 - e nella 4x50 misti, e agli Europei di Parigi ad agosto 2026 dove porta a casa due argenti nei 200m misti e nella 4x100 misti. È tesserata per la VO2 Nuoto Torino e per il Centro Sportivo Carabinieri.

Sottolinea Bongioanni: "Anita Gastaldi è una grande atleta che sta portando i colori del Piemonte sui podii internazionali, e il Piemonte le è grato e tifa per lei con tutto il cuore. È un onore poter festeggiare i suoi risultati nella casa di tutti i Piemontesi, perché è anche un riconoscimento alla qualità e alla capillarità di un sistema sportivo radicato e diffuso sul territorio, che può contare su società, impianti e dirigenti di primissimo ordine che consentono ai giovani di coltivare e far emergere il proprio talento e realizzare appieno il proprio sogno. Per questo ho voluto accrescere ancora l'impegno della Regione Piemonte per rafforzare questo tessuto: a giorni usciremo con otto nuovi bandi pensati per sostenere la pratica sportiva agonistica e lo sport di base, i veri e unici vivai dei campioni di domani".

Con Anita Gastaldi sono intervenuti il presidente e amministratore della VO2 Nuoto Torino Jacopo Tempo e il manager Sparviero Tortello.