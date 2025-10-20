Al Parco Dora 34 rave party illegali in meno di 5 mesi. La Città: "Più controlli di polizia"

Trentaquattro rave party non autorizzati al Parco Dora in meno di cinque mesi. Musica assordante fino all’alba, gazebo con consolle e generatori di corrente, centinaia di persone che ballano nelle aree verdi trasformate in dance floor improvvisati.

È lo scenario che si ripete al parco Dora, tra il Lotto Vitali (zona Tettoia dello Strippaggio, corso Mortara) e l’area Michelin (tra corso Umbria e via Adolphe Daubrée).

"Non sono autorizzati"

Secondo le segnalazioni dei residenti, si tratta di eventi musicali non autorizzati, veri e propri mini-rave che si svolgono due o tre volte a settimana, dalle 23 fino alle 6-8 del mattino. A raccogliere le lamentele il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca, che oggi ha portato la questione in Sala Rossa.

Ricca (Lega): "Terra di nessuno"

Secondo i calcoli dell’esponente del Carroccio, dal 17 maggio all’8 ottobre, ci sono stati 34 rave non autorizzati. “Serve – ha detto Ricca - un cambio di passo: quella zona è terra di nessuno. Le feste si svolgono non solo nel weekend, ma anche a metà settimana di mercoledì. La situazione è sfuggita di mano”.

Il problema, come ha chiarito l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, è stata affrontato durante il Cosp lo scorso 16 ottobre. Le forze dell’ordine hanno raccolto le segnalazioni dei residenti, oltre all’esito “dei sopralluoghi effettuati nel frattempo dalla Polizia Municipale”.

Più controlli

Ed a seguito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, la Municipale insieme alle altre forze dell'ordine intensificherà i controlli al Parco Dora "per contenere e contrastare il fenomeno".