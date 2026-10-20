Premio Tenco 2026, da oggi Sanremo entra nel vivo della canzone d’autore: cinque giorni di musica, incontri e grandi ospiti

Sanremo si prepara a vivere cinque giornate all’insegna della canzone d’autore, della memoria e del confronto culturale. Scatta oggi, martedì 20 ottobre, il programma del Premio Tenco 2026, che accompagnerà la città fino a sabato 24 ottobre con proiezioni, incontri, presentazioni di libri, concerti e le tre attese serate al Teatro Ariston. La 49ª edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, promossa dal Club Tenco, quest’anno è dedicata alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi e si sviluppa attorno al tema "Dio è morto", un titolo che richiama il valore della musica come strumento di interpretazione della società e del presente.

La manifestazione coinvolgerà diversi luoghi della città, dall’Ariston al Teatro dell’Opera del Casinò, passando per la sede del Club Tenco nell’ex stazione ferroviaria e gli spazi del centro storico della Pigna. Un programma che, accanto ai nomi più conosciuti della scena musicale italiana, darà spazio ad artisti, studiosi, autori e protagonisti della cultura, con iniziative dedicate anche alle nuove generazioni e alle trasformazioni del mondo musicale. Il cuore della rassegna sarà rappresentato dalle tre serate del 22, 23 e 24 ottobre all’Ariston, con la consegna delle Targhe Tenco e dei riconoscimenti alla carriera e all’attività culturale.

Il programma completo: appuntamenti, serate e ospiti

Martedì 20 ottobre – Il debutto del Tenco Off

La prima giornata è dedicata al cinema musicale, con tre documentari in programma nella Sala Roof 3 del Teatro Ariston. L’iniziativa, che inaugura il nuovo Tenco Off, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e propone altrettanti racconti legati alla musica e ai suoi protagonisti.

Ore 16.00 – "Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù", di Pierpaolo Scuro e Marco Olivotto.

Ore 18.00 – "Una vespa targata Cuneo", di Davide Trebbi, Fabio Luigi Lionello ed Ernesto Bassignano.

Ore 21.00 – "Ancora in Assemblea", di Dario Di Viesto, con Fabrizio Benente, Gian Piero Alloisio, Bruno Biggi e Gianni Martini.

Mercoledì 21 ottobre – Battiato, libri, mostre e Paola Turci

La giornata di mercoledì si aprirà alle 10.00 al Teatro Ariston con una masterclass dedicata a Franco Battiato, rivolta alle scuole. Interverranno don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi, con Marika Amoretti nel ruolo di moderatrice. Nel pomeriggio gli appuntamenti si sposteranno nella sede del Club Tenco, nell’ex stazione ferroviaria, e nel quartiere della Pigna, dove la musica si intreccerà con la letteratura, la satira e i diritti umani.

Ore 10.00 – Teatro Ariston: masterclass su Franco Battiato.

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, ex stazione: presentazione del libro "Cantautori nelle scuole", con Francesco Guarino, Felice Liperi, Marika Amoretti ed Ernesto Marciante.

Ore 16.00 – Sede Club Tenco: presentazione del libro "Tutta colpa di Bobo. Sergio Staino e la sinistra italiana", di Aurora Nina Allegra.

Ore 17.00 – Via Palma 16, Pigna: inaugurazione della mostra "Quino, la pace e i diritti umani. Mafalda al Tenco", con Claudio Marchiori, Gigia Perfetto, Chicca Dedali e Steven Forti. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 ottobre.

Ore 18.00 – Ex chiesa di Santa Brigida: "San Francesco Reloaded", con Massimo Donno, Bruno Galeone e Giorgio Distante.

Ore 21.00 – Teatro dell’Opera del Casinò: "Donne in punta di note", con Paola Turci e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Angelo Valori, e la partecipazione di Gino Castaldo.

Giovedì 22 ottobre – Prima serata all’Ariston

La giornata di giovedì porterà il Premio Tenco verso il suo appuntamento più atteso. Dopo la conferenza stampa delle 12.00 nella sede del Club Tenco, il pomeriggio sarà dedicato al dibattito sul futuro della musica, con due tavole rotonde che affronteranno il rapporto tra creatività, intelligenza artificiale e trasformazioni dell’industria discografica. Alle 18.00 la Pigna ospiterà l’appuntamento musicale "Tierra y Pueblo", con Claudia Crabuzza, mentre alle 21.00 si accenderanno le luci del Teatro Ariston per la prima delle tre serate ufficiali. A condurla sarà Neri Marcorè, con la consegna delle Targhe Tenco 2026.

Ore 12.00 – Sede Club Tenco: conferenza stampa.

Ore 15.00 – Sede Club Tenco: tavola rotonda "La canzone ai tempi dell’Intelligenza Artificiale", con Irene Buselli, Alessandro Alfieri e Simone Aliprandi. Modera Steven Forti.

Ore 16.00 – Sede Club Tenco: tavola rotonda "La musica è finita", con Gino Castaldo, Bruno Sconocchia, Damir Ivic, Manfredi Maida dei Tamango e Stefano Senardi. Modera Paolo Talanca.

Ore 18.00 – Ex chiesa di Santa Brigida: "Tierra y Pueblo", con Claudia Crabuzza. Presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Ariston: prima serata della Rassegna della Canzone d’Autore, presentata da Neri Marcorè.

Gli artisti premiati con le Targhe Tenco che saliranno sul palco sono:

Avincola, per il miglior album di interprete, "Avincola canta Carella".

Caparezza, per il miglior album in assoluto, "Orbit Orbit".

Carmen Consoli, per il miglior album in dialetto, "Amuri Luci".

Filippo Graziani, per il miglior album a progetto, "80 Buon compleanno Ivan (Live in Teramo)".

Emma Nolde, per la migliore canzone singola, "Quello che deve essere sarà".

Piji, per la migliore opera prima, "Sta registrando audio…".

Venerdì 23 ottobre – Manuel Agnelli, Afterhours e Paola Turci

La seconda serata all’Ariston, in programma venerdì alle 21.00, sarà presentata da Chiara Buratti e avrà tra i momenti centrali la consegna dei Premi Tenco alla carriera a Manuel Agnelli e agli Afterhours e a Paola Turci. Sul palco si alterneranno anche alcuni degli ospiti più attesi di questa edizione, tra cui Anastasio e Francamente, accanto a Sara Gioielli, Santamarea e Satantango. Nel pomeriggio, invece, il programma sarà dedicato in particolare alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi, con presentazioni editoriali e musicali e la proiezione di un documentario.

Ore 12.00 – Sede Club Tenco: conferenza stampa.

Ore 15.00 – Sede Club Tenco: "Quel vulcano di Secondiano. Progetti di e per Sergio Sacchi", con la presentazione del disco "Cantata per Sergio Staino" (Ala Bianca), del "CantaSacchi" e la proiezione del documentario "L’architetto di canzoni", di Claudia Crabuzza. Interverranno Toni Verona, Michele Staino, Laura Rossi, Claudia Crabuzza e Antonio Silva. Presenta Steven Forti.

Ore 18.00 – Ex chiesa di Santa Brigida: "Misteri buffi. Cent’anni di Dario Fo", con Alessio Lega, Guido Baldoni e Giulia Angeloni.

Ore 21.00 – Teatro Ariston: seconda serata della Rassegna della Canzone d’Autore, presentata da Chiara Buratti.

Gli ospiti e i premiati della serata saranno:

Manuel Agnelli e Afterhours, Premio Tenco 2026 alla carriera.

Paola Turci, Premio Tenco 2026 alla carriera.

Anastasio, ospite.

Francamente, ospite.

Sara Gioielli, ospite.

Santamarea, ospiti.

Satantango, ospiti.

Andrea Scanzi, Premio Tenco all’Operatore culturale 2026.

Sabato 24 ottobre – La chiusura tra grandi interpreti e impegno civile

La giornata conclusiva unirà il confronto culturale ai concerti e alle premiazioni. Nel pomeriggio, al Teatro dell’Opera del Casinò, spazio alla riflessione sul pluralismo musicale e al dibattito "La canzone democratica", mentre la Pigna ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla musica e al teatro. La terza serata all’Ariston, condotta da Silvia Boschero, chiuderà la rassegna con Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc, Max Manfredi e Juan Carlos "Flaco" Biondini, insieme agli ospiti Claudia Crabuzza, Fabri Fibra e Giulia Mei.

Ore 12.00 – Sede Club Tenco: conferenza stampa.

Ore 15.00 – Teatro dell’Opera del Casinò: "Il pluralismo musicale in Italia", con Pierluigi Sacco.

Ore 15.15 – Teatro dell’Opera del Casinò: tavola rotonda "La canzone democratica", con Antonio Silva, Fausto Bertinotti, Cesare Bermani, Marco Ongaro, Chiara Ferrari e Giulia Mei. Moderano Steven Forti e Paolo Talanca.

Ore 18.00 – Ex chiesa di Santa Brigida: "David dei Miracoli", con Chiara Riondino e la partecipazione di Paolo Hendel, Michele Staino, Paolo Cerri e Fabio Battistelli.

Ore 21.00 – Teatro Ariston: terza serata della Rassegna della Canzone d’Autore, presentata da Silvia Boschero.

I protagonisti della serata finale saranno:

Enzo Avitabile, Premio Tenco 2026 alla carriera.

Frankie hi-nrg mc, Premio Tenco 2026 alla carriera.

Max Manfredi, Premio Tenco 2026 alla carriera.

Cesare Bermani, Premio Tenco all’Operatore culturale 2026.

Juan Carlos "Flaco" Biondini, Premio Yorum 2026.

Claudia Crabuzza, ospite.

Fabri Fibra, ospite.

Giulia Mei, ospite.

I riconoscimenti e il significato dell’edizione 2026

Accanto alle Targhe Tenco, il programma celebra artisti che hanno lasciato un segno nella musica italiana. I Premi Tenco alla carriera andranno a Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc, Max Manfredi e Paola Turci. Il riconoscimento dedicato agli operatori culturali sarà assegnato a Cesare Bermani e Andrea Scanzi, mentre il Premio Yorum, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia e dedicato agli artisti impegnati nella difesa dei diritti umani e della libertà d’espressione, sarà conferito a Juan Carlos "Flaco" Biondini.

Il tema "Dio è morto" vuole riportare al centro il ruolo della canzone d’autore in una società in cui la diffusione digitale e gli algoritmi condizionano sempre più spesso ascolti e gusti. Il Tenco si propone così non soltanto come una vetrina per i grandi nomi della musica, ma come uno spazio di confronto tra generazioni, linguaggi e sensibilità differenti. Un percorso che, nel ricordo di Sergio Secondiano Sacchi, riafferma la vocazione della rassegna: riconoscere alla canzone un valore artistico, poetico e civile che non si esaurisce nelle classifiche o nelle logiche commerciali.

Biglietti e informazioni

Gli abbonamenti e i biglietti per le tre serate del 22, 23 e 24 ottobre sono disponibili online e al botteghino del Teatro Ariston. La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 e il sabato anche dalle 10.00 alle 13.00. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% per gli under 25 sull’abbonamento alle serate della rassegna, valido per gli acquisti effettuati direttamente al botteghino. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Club Tenco: www.clubtenco.it.