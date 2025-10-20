Muretto pericolante in corso Regio Parco, a sorpresa partono i lavori

Sono partiti i lavori per ripristinare il muretto pericolante all’angolo tra corso Regio Parco e corso Mamiani, nel quartiere Aurora. A riportare la questione in Consiglio comunale è stato il vicepresidente vicario Domenico Garcea (Forza Italia), con una nuova interpellanza presentata il 21 agosto 2025.

Lavori... a sorpresa

A rispondere in aula è stato l’assessore al Verde Francesco Tresso, che ha chiarito i motivi del ritardo: “Non è stato possibile prevedere la sostituzione del parapetto danneggiato - ha spiegato -, poiché i fondi per la manutenzione ordinaria sono stati destinati ad altri interventi più urgenti e non differibili, come il restyling della passerella olimpica, la scalinata della passerella Maratona e la ciclopedonale di corso Appio Claudio”.

Tresso ha comunque assicurato che il rifacimento del muretto verrà effettuato entro la fine del 2025, una volta riassegnate le risorse. Ma la sorpresa, questa volta, l'ha data l'autore dell'interpellanza.

Garcea: “Situazione inaccettabile”

Già nell’aprile 2024 Garcea aveva sollevato il problema, ottenendo dall’assessorato competente la garanzia di un intervento di manutenzione straordinaria. "E ora, quasi inatteso, attraverso una foto, scopriamo che i lavori sono partiti prima del previsto" così il consigliere di Forza Italia che non ha nascosto le proprie perplessità. “Ho presentato due interpellanze sull’argomento senza che sia mai partito un cantiere. Capisco le priorità, ma qui parliamo di sicurezza. Per fortuna che la data di fine anno è stata anticipata...".

Il muretto, posto lungo un tratto trafficato e frequentato anche da studenti, era da mesi segnalato con nastro e transenne. Alcuni residenti, inoltre, hanno segnalato che, con il tempo, le protezioni si erano allentate. Ora, finalmente, il lieto fine.