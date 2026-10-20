Il grande wrestling mondiale fa tappa al PalaCollegno: arriva il NWE Wrestling Legends Tour 2026

Le grandi emozioni e la spettacolarità del wrestling internazionale tornano protagoniste in Piemonte. Venerdì 27 novembre 2026, a partire dalle ore 21, il PalaCollegno ospiterà la tappa torinese del NWE Wrestling Legends Tour 2026, l'attesa tournée organizzata da MIA Live per celebrare i vent'anni di storia della Nu-Wrestling Evolution.

Uno show esclusivo e da vivere in arena

A differenza delle tappe di Napoli e Desio, l'appuntamento di Collegno avrà un sapore ancora più esclusivo: la serata sarà esclusivamente dal vivo, senza riprese televisive o registrazioni per la serie TV. Un'occasione unica per il pubblico piemontese, che potrà vivere senza filtri la tensione, l'energia e il contatto diretto con i grandi protagonisti della disciplina.

Il tour della NWE si muove lungo tre appuntamenti consecutivi che uniscono competizione atletica e intrattenimento: si parte giovedì 26 novembre al Palapartenope di Napoli, si fa tappa al PalaCollegno venerdì 27 novembre, per poi culminare sabato 28 novembre al PalaFitLine Desio con la grande festa per il ventennale.

Un cast stellare sul quadrato

Sul ring del PalaCollegno si alterneranno alcune delle figure più iconiche e amate del panorama mondiale. Il ricco cast internazionale schiererà atleti del calibro di Raja Dhesi, il colosso Chris Masters, la leggenda Vampiro, il celebre lottatore mascherato Último Dragón, oltre a Uhaa Nation e Michael Oku.

Trattandosi di un tour con storie e programmi differenti in ogni città, il pubblico del PalaCollegno assisterà a match e rivalità uniche, pensate appositamente per infiammare l'arena torinese. I biglietti per assistere all'evento sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali (TicketOne).