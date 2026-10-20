La grande Champions League di futsal sbarca in Piemonte, L84 Torino padrona di casa a Leinì

La prima volta non si scorda mai. Dopo la storica conquista dello Scudetto 2025/26, la L84 Torino si appresta a vivere il suo esordio assoluto nella UEFA Futsal Champions League 2026/27. Un debutto ancora più speciale, dato che la società verdenera ha ottenuto dall'UEFA l'organizzazione del Girone 7 del Main Round, trasformando il Pala Maggiore di Leinì nella casa del grande calcio a 5 europeo. Diciotto le candidate al titolo, ma solo la prima classificata del raggruppamento staccherà il pass per i prestigiosi ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

I Campioni d'Italia accederanno direttamente al Main Round senza passare dalla fase preliminare e si troveranno ad affrontare tre formazioni campioni nei rispettivi paesi. Tra queste figurano i maltesi del Luxol St. Andrews, la squadra più titolata di Malta con ben diciotto trofei vinti negli ultimi undici anni e la compagine con maggiore esperienza europea del girone, forte del raggiungimento degli ottavi di finale nella passata stagione. Ci saranno poi i finlandesi del Mad Max Futsal, società fondata nel 2004 e tornata sul tetto della Finlandia dopo vent'anni, oggi portabandiera di un movimento scandinavo in forte crescita. Infine, a completare il quadro, la giovane e ambiziosa compagine danese dello Hjørring Futsal Klub, fondata nel 2017 ma già vincitrice di tre campionati nazionali e con un precedente recente alle spalle contro un'italiana come la Meta Catania.

Tutte le partite del Girone 7 si giocheranno sul parquet del Pala Maggiore di Leinì. Per i tifosi verdeneri, gli appuntamenti della L84 Torino sono fissati ogni sera alle 20:30. Il programma si aprirà mercoledì 28 ottobre alle 16:30 con la sfida tra Luxol St. Andrews e Hjørring, seguita alle 20:30 dall'esordio dei padroni di casa della L84 Torino contro il Mad Max. Giovedì 29 ottobre, sempre con gli stessi orari, si affronteranno prima il Luxol e il Mad Max e successivamente la L84 Torino contro i danesi dello Hjørring. Dopo la giornata di riposo prevista per venerdì, la fase a gironi si concluderà sabato 31 ottobre: nel pomeriggio scenderanno in campo Mad Max e Hjørring, mentre in prima serata, alle 20:30, la L84 Torino chiuderà il girone affrontando il Luxol St. Andrews. I biglietti per sostenere i Campioni d'Italia nella loro avventura europea sono già disponibili sui canali di vendita ufficiali del club.