Droga, due arresti e sequestro di sostanze per oltre 80mila euro nel condominio dello spaccio di corso Regina Margherita

Due le persone finite in manetta nei giorni scorsi al termine di un'operazione condotta dalla Polizia: un italiano e un tunisino. Le accuse, per entrambi, sono di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati individuati nel corso di alcune attività di prevenzione e contrasto presso il condominio di corso Regina Margherita 162, già oggetto in passato di numerosi controlli e attività di polizia.



Gli agenti hanno visto un tunisino entrare e uscire più volte dall'edificio e si sono insospettiti. Il tutto mentre un'auto si era fermata proprio davanti al portone della casa. Ne sono scesi due uomini e una donna che hanno preso contatti con il nordafricano. Dopo un breve colloquio, il giovane è rientrato nel condominio per poi riuscire dopo pochi istanti e consegnare alla ragazza un involucro - che si è poi scoperto contenere 50 grammi di hashish - in cambio di denaro.

E' così scattata la perquisizione presso l'alloggio: gli agenti hanno trovato diversi bilancini di precisione e altro materiale riconducibile all’attività di spaccio e per il tunisino sono scattate le manette ai polsi.

La perquisizione si è ampliata però anche al veicolo e alle persone che si trovavano a bordo. Dentro lo zaino che aveva uno dei due uomini è stata trovata una busta con al suo interno una sostanza granulare di colore giallo del peso di circa un chilo e mezzo, che si è poi scoperto essere cocaina non raffinata ancora da tagliare.

Il cittadino italiano che trasportava lo zaino, un 38enne residente nella provincia di Torino, è stato arrestato. La cocaina, se fosse finita sul mercato, avrebbe avuto un valore commerciale di circa 80mila euro.