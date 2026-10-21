Bivacchi nei palazzi e un’uscita di banca imbrattata: finisce in carcere una coppia a San Salvario

Hanno continuato a dormire negli androni dei palazzi e davanti alle banche di San Salvario nonostante il divieto di dimora, fino a far scattare l'arresto e il trasferimento in carcere. Si sono aperte le porte dell'istituto penitenziario per una coppia di italiani senza fissa dimora, lei di 23 anni e lui di 42, destinatari in questi giorni di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino.

I problemi nel quartiere andavano avanti da tempo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori a seguito degli accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Torino Borgo San Salvario, i due trascorrevano abitualmente le notti all'interno dei condomini oppure negli accessi di negozi e istituti di credito. A carico della coppia c'è anche un episodio specifico risalente allo scorso 9 giugno, quando l'area prelievi della banca al civico 75 di piazza Nizza era stata imbrattata con della vernice spray.

Di fronte ai numerosi episodi riscontrati dai militari il 26 agosto scorso il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora. La coppia ha però continuato a mantenere la stessa condotta anche dopo la notifica del provvedimento. Le continue violazioni hanno quindi spinto a richiedere una misura ancora più restrittiva, sfociata nella nuova ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere.