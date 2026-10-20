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Cronaca | 20 ottobre 2026, 18:55

Rete Internet ko da stamattina in larga parte della Val Chisone

Il guasto dovrebbe essere riparato entro la giornata di domani

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

Da stamattina verso le 10 gli utenti della fibra in larga parte della Val Chisone e della Val Germanasca sono senza connessione Internet. “Abbiamo contattato il nostro gestore che ci ha parlato di un guasto generalizzato sulla Valle, ma non ci ha saputo dire le origini del problema. Il problema dovrebbe rientrare entro la giornata di domani” spiega il sindaco di Villar Perosa Marco Ventre. Un problema per i Comuni, per le imprese e per i cittadini che hanno bisogno del collegamento dati: “Noi siamo stati praticamente bloccati su tutti i fronti e stiamo valutando una richiesta di danni” conclude Ventre

Marco Bertello

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