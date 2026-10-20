Caselle, anziani rapinati in casa e poi legati con il nastro adesivo

Rapina in un'abitazione a Caselle, la scorsa notte, dove alcuni malviventi con il volto coperto - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - si sono introdotti nell'appartamento di una coppia di anziani ultraottantenni.

Bottino da quantificare

Dopo averli legati con del nastro adesivo, i rapinatori si sono impossessati di alcuni monili d'oro e sono fuggiti. I due anziani, a quanto si apprende, stanno bene. Il valore complessivo del bottino non è ancora stato quantificato.

Indagano i carabinieri

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, impegnati a ricostruire la dinamica esatta della rapina e a individuare i responsabili.