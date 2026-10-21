Ubriaco e molesto, minaccia i passanti e aggredisce i poliziotti a pugni e colpi d'ombrello

Un cittadino straniero di 49 anni è stato arrestato in pieno centro dopo aver dato in escandescenze all'interno di un locale, seminando il panico tra i clienti e i passanti prima di scagliarsi violentemente contro gli agenti intervenuti. E' accaduto in piazza Vittorio Veneto.

La segnalazione e il caos al bar

L'allarme è scattato quando al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata una richiesta d'aiuto per un uomo visibilmente alterato all'interno di un bar di piazza Vittorio Veneto. In evidente stato di ubriachezza, il quarantenne stava inveendo verbalmente contro i passanti e i clienti presenti, creando forte preoccupazione e bloccando di fatto la quiete del locale.

La furia contro la polizia

All'arrivo dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la situazione è rapidamente degenerata. Alla vista delle uniformi, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze, urlando gravi minacce nei confronti degli operatori.

Nel disperato tentativo di sottrarsi al controllo e guadagnarsi la fuga, ha opposto una resistenza furiosa: ha spintonato con violenza gli agenti e ha cercato di colpirli prima brandendo un ombrello e poi sferrando un pugno al volto, assumendo persino la guardia tipica della boxe. Nonostante i momenti concitati, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a caricarlo a bordo dell'auto di servizio, dove l'uomo ha continuato a dare di matto colpendo ripetutamente con calci e pugni il divisorio protettivo in plexiglass.

L'arresto e il carcere

Per l'uomo, che è risultato essere anche destinatario di un preesistente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, sono scattate le manette con l'accusa di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Oltre all'arresto, è arrivata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il quarantenne è stato associato alla locale Casa Circondariale di Lorusso e Cutugno, in attesa degli sviluppi del procedimento penale che si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.