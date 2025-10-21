Infiltrazioni d'acqua nella rete del gas: i tecnici mettono in sicurezza l'area

Nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, Italgas è intervenuta nel Comune di Nichelino a seguito del coinvolgimento di una condotta del gas in un’avaria che ha interessato principalmente la rete dell’acquedotto.

Tra via Roma, via Biella e via Garibaldi

L’evento si è verificato nell’area compresa tra via Roma, via Biella e via Garibaldi, dove l’infiltrazione di acqua nella rete del gas ha determinato l’interruzione del servizio per alcune utenze: i tecnici di Italgas sono tempestivamente intervenuti per delimitare la zona interessata mettere in sicurezza il tratto di rete.

Il ripristino del servizio gas avverrà dopo la riparazione dell’acquedotto e lo svuotamento dall’acqua delle condotte del gas.