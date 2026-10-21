Pedone di 32 anni investito all'alba in via Bologna: è grave

Un pedone di 32 anni è stato travolto da un'auto prima dell'alba in via Bologna ed è ora ricoverato in codice rosso al Giovanni Bosco per un trauma cranico.

L'incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 21 ottobre, intorno alle 7.40, all'altezza del civico 256, poco prima di piazza Sofia. Scattato l'allarme, la centrale operativa del 118 di Azienda Zero ha inviato sul posto un'ambulanza.

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al trentaduenne che, pur rimanendo stabile, ha riportato una lesione alla testa dovuta all'impatto. Valutata la gravità del trauma, i medici ne hanno disposto il trasporto d'urgenza al nosocomio più vicino. Sul posto le forze dell'ordine intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità nell'ora di punta e per ricostruire la dinamica dell'investimento.

Sempre in via Bologna poche ore prima, nella giornata di ieri, ha perso la vita una donna investita da un bus all'altezza del civico 32.