Bocconi con chiodi nel giardino di Parella: "Attenzione ai cani"

Nuovo silenzioso (ma letale) pericolo per gli amici a quattro zampe: alcuni bocconi con chiodi, infatti, sono stati abbandonati nell'area verde di Parella. Le segnalazioni riguardano in particolare il giardino Edoardo Perroncito, in via Perroncito angolo via Luigi Pasteur.

I reati

Il ritrovamento è stato fatto negli scorsi giorni e qualcuno ha provveduto ad affiggere un cartello su uno dei tronchi degli alberi presenti nello spazio, per mettere così in guarda chi si trova a passeggio con il proprio cane. L’utilizzo e l’abbandono di bocconi avvelenati è vietato dalla normativa nazionale e può configurare reati gravi.

In particolare, il Codice Penale prevede l’articolo 544-bis per l’uccisione di animali e l’articolo 544-ter per il maltrattamento. Entrambe le fattispecie contemplano anche pene detentive, oltre a sanzioni economiche.