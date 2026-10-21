Rifiutano di darle un passaggio: ruba il mezzo Amiat e fugge verso Parco Sempione

Ha chiesto un passaggio che le è stato negato e, per tutta risposta, ha deciso di salire a bordo di un quadriciclo per la raccolta dei rifiuti per fuggire a tutta velocità verso Parco Sempione. Protagonista della vicenda una donna di 39 anni, senza fissa dimora, arrestata in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono svolti in una traversa di via Cigna. Il piccolo mezzo di servizio era fermo in sosta a poca distanza dall'operatore ecologico, in quel momento impegnato a pulire la strada dalle foglie. Non appena l'addetto si è reso conto del furto, ha lasciato la scopa e si è lanciato all'inseguimento a piedi della donna, chiamando contemporaneamente il Numero Unico di Emergenza 112 per chiedere aiuto.

La corsa si è interrotta dopo poche centinaia di metri. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta rapidamente bloccando la trentanovenne che, nel tentativo di opporsi al fermo, ha colpito i militari con calci e spintoni prima di essere messa definitivamente in sicurezza. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la donna si trova ora custodita presso le camere di sicurezza.