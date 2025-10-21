Nichelino: 40enne investita mentre attraversa la strada: momenti di paura

Sono stati lunghi momenti di paura quelli che si sono vissuti sabato a Nichelino, quando una donna di 40 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via XXV Aprile.

Ferita trasportata al Cto

L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del comitato Juvarra: la donna è stata violentemente sbalzata sull'asfalto, con il conducente dell'auto che si è subito fermato a prestare aiuto e chiamare i soccorsi: i sanitari hanno stabilizzato la donna, che poi è stata trasportata al Cto di Torino. Per fortuna le sue condizioni non sono molto gravi, la 40enne non è in pericolo di vita.

Polizia locale sul posto

Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico durante le operazioni di soccorso: la circolazione nella zona è stata ovviamente rallentata a lungo, a seguito dell'accaduto.