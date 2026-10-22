Banco Alimentare e Juventus: donata quasi una tonnellata e mezza di cibo all'Allianz Stadium

Quasi una tonnellata e mezza di generi alimentari raccolti in occasione di Juventus-Lazio, disputata domenica 18 ottobre all’Allianz Stadium. È il risultato della raccolta alimentare promossa da Juventus e Banco Alimentare del Piemonte, che ha visto partecipare inizialmente i dipendenti del club e, successivamente, l’intera comunità bianconera.

Un gesto concreto di solidarietà che contribuisce a sostenere le persone in difficoltà sul territorio piemontese. Gli alimenti raccolti sono distribuiti dal Banco Alimentare del Piemonte attraverso la rete delle organizzazioni partner, impegnate quotidianamente nel contrasto alla povertà e all’insicurezza alimentare.

Il Banco Alimentare del Piemonte e la Juventus ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo al raggiungimento di questo importante risultato. Un ringraziamento particolare va ai partner Balocco, Caffè Vergnano e Felicia, oltre agli Juventus Official Fan Club di Corsico, Emilia Bianconera, Nord Est Bianconero e Mortara, per il prezioso sostegno.

La raccolta si inserisce nel percorso di collaborazione tra Juventus e Banco Alimentare del Piemonte, unite dalla volontà di promuovere la solidarietà e sensibilizzare la comunità sul tema dell’insicurezza alimentare. Una sinergia che trasforma la partecipazione del mondo sportivo in un’opportunità per generare valore sociale e offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

TRENTENNALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 14 novembre, Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, all'ingresso di migliaia di supermercati, i volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla tradizionale pettorina arancione, inviteranno i clienti a condividere una parte dei prodotti acquistati con le persone e le famiglie in difficoltà. Gli alimenti donati verranno raccolti dai volontari e distribuiti alle organizzazioni caritative, che li destineranno alle persone assistite. Attraverso questo gesto semplice, milioni di cittadini possono diventare protagonisti di una grande esperienza di solidarietà e partecipazione.

Per celebrare il trentesimo anniversario della Colletta, Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ETS ha promosso un programma di iniziative rivolte ai cittadini, alle istituzioni, al mondo economico, al volontariato e alla società civile. Dopo la raccolta speciale con la Juventus e il Convegno che si è tenuto martedì 20 ottobre al Sermig, dal 1° al 16 novembre verrà allestita la mostra fotografica "Piccoli gesti che cambiano il cuore" sotto i portici di via Po a Torino e, nella notte tra il 13 e il 14 novembre la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, verrà illuminata per invitare l'intera comunità a partecipare alla Colletta Alimentare.