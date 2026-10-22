Festa d'autunno e Immersion - I colori del parco per andare alla scoperta di Venaria Reale

Domenica 25 ottobre il Parco La Mandria invita cittadini e visitatori a vivere l’autunno attraverso IMMERSION – I colori del Parco, una giornata dedicata alla scoperta del paesaggio, dei sentieri e dei sapori del Parco in una delle stagioni più suggestive dell’anno.

L’iniziativa propone due percorsi, da affrontare a piedi oppure in bicicletta, pensati per permettere a tutti di scegliere il proprio modo di vivere il Parco: il percorso Giallo di 5,5 km e il percorso Rosso di 13,5 km. La partenza è prevista alle ore 9.30 da Cascina Prato Pascolo, mentre l’arrivo sarà a Borgo Castello, dove nel pomeriggio è previsto il gran finale della giornata. Lungo gli itinerari, alcune tappe offriranno l’occasione di conoscere e assaporare le proposte gastronomiche legate alle realtà presenti nel Parco.

Ogni partecipante riceverà inoltre il Passaporto del Parco, da completare raccogliendo i timbri previsti lungo il percorso, per partecipare all’iniziativa dedicata ai passaporti completati. IMMERSION nasce con l’obiettivo di promuovere una fruizione attiva e consapevole del Parco, mettendo al centro la natura, il movimento all’aria aperta e la possibilità di scoprire il territorio attraverso un’esperienza accessibile e coinvolgente.

L’appuntamento si inserisce nel fine settimana della Festa d’Autunno di Venaria Reale, manifestazione alla quale l’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali ha concesso il proprio patrocinio. Le due iniziative contribuiscono, con proposte differenti e complementari, a valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Dopo aver visitato la Festa d’Autunno nel centro di Venaria Reale, cittadini e visitatori potranno proseguire la giornata nella natura, raggiungendo il Parco La Mandria per scoprire i suoi colori autunnali e partecipare a IMMERSION.

Il pomeriggio si concluderà con il gran finale di IMMERSION, dalle ore 15.30 alle 16.30 presso la facciata del Castello, con L’Una e Cinque Vocal Group, ensemble vocale torinese attivo dal 1995, che propone un repertorio capace di attraversare cinque secoli di musica, dalla polifonia rinascimentale al jazz vocale e alle riletture contemporanee a cappella. La formazione, diretta dal Maestro Carlo Perillo, sarà presentata dalla cooperativa 3e60, che gestisce una struttura del Parco.

La partecipazione richiede la prenotazione entro venerdì 23 ottobre 2026. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Punto Informazioni del Parco al numero 011 4320977 oppure scrivere a info@parcomandria.it

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 1° novembre.

Dal 23 al 25 ottobre prende il via anche la quarta edizione della Festa d'Autunno di Venaria Reale, dell'artigianato, dei prodotti tipici locali e del cinghiale del Parco Regionale La Mandria, la manifestazione che celebra le eccellenze del territorio, con il cinghiale del Parco Regionale La Mandria protagonista dei menù, mercatini, street food, musica e iniziative per cittadini e visitatori.

La manifestazione è organizzata da Città di Venaria Reale, Fondazione Via Maestra, Distretto del Commercio di Venaria Reale.

È patrocinata dall' Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, ha il supporto della Pro Loco Altessano - Venaria Reale, La Mandria Adventure, Confcommercio Ascom Venaria, Confesercenti di Torino e Provincia, CNA Artigiani Imprenditori d'Italia, Torino.



Inoltre, hanno collaborato i comuni di Druento, Robassomero, San Gillio, il Corpo Musicale G. Verdi Città di Venaria Reale, il Corpo Musicale San Carlo Canavese, l'Associazione Commercianti Venaria è La Reale, l'Associazione VenToInAria, la Croce Verde Torino sezione Venaria Reale, l'Unitre Venaria, l'Avis Venaria Reale, la Protezione Civile di Venaria Reale, i Vigili del Fuoco.

Nell'occasione, è stato presentato anche il programma dell'inaugurazione della nuova Piazza Martiri della Libertà, che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 11,30.