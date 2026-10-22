Più servizi ma qualche malumore: il postamat debutta ad Angrogna

È un servizio in più per Angrogna ma il suo impatto sul paesaggio ha già fatto storcere il naso a qualcuno, così come accaduto anche a Bobbio Pellice. Martedì 20 ottobre è stato installato nella piazza di San Lorenzo il nuovo postamat. La struttura ha trovato posto in uno stallo del parcheggio vicino agli edifici della scuola e del municipio.

“Un po’ di dissenso forse c’è ma la scelta è il risultato di una valutazione attenta e di un compromesso con le esigenze della viabilità e dell’accessibilità per tutti al servizio” spiega Gino Giordan, sindaco di Angrogna. Sono state valutate altre opzioni prima di decidere: “Ad esempio in prossimità dell’ala, ma lì c’erano diversi problemi, tra questi l’ingresso di un allevamento di bovini. Abbiamo pensato anche di sistemarlo vicino ai bagni pubblici, ma la pendenza del suolo l’avrebbe reso difficilmente accessibile alle persone con disabilità” aggiunge il sindaco. C’era un’altra richiesta dell’azienda da soddisfare: “Doveva essere accessibile da tutti e quattro i lati per l’intervento di Mondialpol”.

Il nuovo servizio è stato attivato nell’ambito del progetto Polis: “È stato riqualificato l’ufficio postale aperto 3 giorni a settimana nell’edificio municipale e abbiamo avuto la possibilità di attivare il postamat in quanto area marginale sprovvista di altri punti per il prelievo” conclude Giordan.