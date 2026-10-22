Torino intitola due giardini a Gianni Dolino e Giorgina Arian Levi: domani le cerimonie in Circoscrizione 3

Nel corso della mattinata di domani, venerdì 23 ottobre, si svolgeranno due diverse cerimonie per l’intitolazione di altrettanti giardini: alle ore 10, l’area verde compresa fra via Revello e via Frejus verrà dedicata a Gianni Dolino mentre, alle ore 11,30, il giardino compreso fra via Revello e corso Vittorio Emanuele II sarà intitolato a Giorgina Arian Levi.

Durante la cerimonia delle ore 10, per l’intitolazione del giardino a Gianni Dolino, saranno presenti e porteranno un saluto: la figlia Elena, la presidente del Consiglio comunale e della commissione toponomastica Maria Grazia Grippo; Francesca Troise, presidente della Circoscrizione 3; Nino Boeti, presidente dell’Anpi provinciale; l’insegnante Laura Meli con due allievi dell’Istituto comprensivo “Spaziani” che leggeranno un testo.

Alla cerimonia delle ore 11,30 per l’intitolazione del giardino a Giorgina Arian Levi, saranno presenti e porteranno un saluto, oltre a Maria Grazia Grippo e Francesca Troise: Dario Disegni presidente della Comunità ebraica di Torino e Manfredo Montagnana, cugino di Giorgina Arian Levi.



