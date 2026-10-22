Palazzo Madama, le copie delle quattro statue del Buon Governo posizionate in cima alla facciata

Giustizia, Magnanimità, Abbondanza e Virtù militare: l’allegoria del Buon Governo – torna sulla terrazza di Palazzo Madama per coronare la facciata juvarriana e restituirle la configurazione monumentale che la caratterizza.

Sono in corso infatti i lavori di posizionamento delle copie delle quattro statue monumentali.

L’operazione, iniziata questa mattina e che proseguirà anche domani, è realizzata attraverso una spettacolare movimentazione in quota: le quattro sculture sono sollevate con una gru fino alla sommità dell’edificio, a circa 27 metri dal suolo, e posizionate sulla balaustra del corpo centrale della facciata.

Un intervento particolarmente delicato e suggestivo, che riporta al centro dell’attenzione la facciata di Palazzo Madama e la sua straordinaria architettura, al termine di un lungo e complesso cantiere.

Le copie in marmo di Carrara sono state realizzate dalla società Litix Torart di Carrara per restituire la configurazione originale della facciata voluta da Filippo Juvarra, mentre le statue originali, scolpite da Giovanni Baratta tra il 1722 e 1724, sono state restaurate e trasferite lo scorso settembre nei sotterranei di quella che era la Galleria Carlo Emanuele I, nell’ambito del grande progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Madama. La nuova collocazione consente infatti di preservare le opere originali dagli agenti atmosferici e, al tempo stesso, di valorizzarle all’interno del futuro nuovo percorso museale.

Il posizionamento delle copie completa così un passaggio importante del progetto avviato nel 2022, quando le quattro sculture originali furono rimosse dalla balaustra della facciata attraverso una complessa operazione di sezionamento, ingabbiatura e calo a terra con la gru.

L’intervento rientra nel più ampio programma di trasformazione e valorizzazione di Palazzo Madama promosso dalla Fondazione Torino Musei, con il fondamentale sostegno della Fondazione CRT, che ha accompagnato il grande intervento di restauro e consolidamento della facciata juvarriana.

Nel mese di novembre, nel corso di una presentazione pubblica a Palazzo Madama, saranno presentati gli esiti del completo restauro della facciata, alla presenza del Sindaco di Torino, dei rappresentanti della Fondazione CRT, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e delle professionalità che hanno progettato, diretto ed eseguito i lavori.