Collegno, studenti e cittadini a colloquio con le aziende: successo per "Destinazione Lavoro"

Dall'orientamento al primo contatto con il mondo del lavoro. È questo il risultato della mattinata di Destinazione Lavoro, l'iniziativa promossa dalla Città di Collegno che continua a portare in Sala Consiliare un pubblico ogni volta variegato. "Segno che questa iniziativa porta realmente a fare incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre - spiegano il Sindaco Matteo Cavallone e il Vicesindaco Antonio Garruto -. Ci sono appuntamenti dedicati alle aziende del territorio in cui si sceglie un settore diverso nei vari appuntamenti . È un format che permette un confronto diretto". Non a caso per l'appuntamento del 22 ottobre hanno partecipato su richiesta dell' ITI Majorana di Grugliasco 40 studentesse e studenti delle classi quinte, oltre ai cittadini iscritti attraverso lo Sportello Lavoro comunale.

"La risposta ricevuta dimostra che esiste un forte bisogno di spazi di incontro tra sistema formativo, servizi per il lavoro e imprese - aggiunge Cavallone -. Come amministrazione crediamo che il nostro ruolo sia quello di costruire connessioni. Vedere studenti e cittadini dialogare con le agenzie, curriculum alla mano, significa aver creato le condizioni affinché nuove possibilità possano nascere sul territorio".

Continua Garruto, Vice Sindaco con delega alle Politiche del Lavoro: «L'aspetto più importante di questa iniziativa è la sua concretezza. Non ci limitiamo a offrire informazioni sul mercato del lavoro, con la presenza delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e UIL, ma abbiamo creato anche un contesto nel quale i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con chi effettua si occupa di risorse umane e selezione del personale. È proprio questo il valore aggiunto delle politiche attive: trasformare l'orientamento in opportunità reali e immediate».

Dopo un momento iniziale di presentazione plenaria, durante il quale le agenzie hanno illustrato i settori in crescita, le figure professionali più richieste e le modalità di candidatura, la mattinata è entrata nel vivo con il confronto diretto tra partecipanti e recruiter.



I presenti hanno avuto infatti la possibilità di presentare il proprio curriculum, chiedere informazioni sui percorsi professionali e sostenere primi colloqui conoscitivi con i referenti di Adecco, ADHR Group, Attal Group, Lavoropiù e Synergie. Un'occasione particolarmente preziosa per gli studenti prossimi al diploma, che hanno potuto avvicinarsi alle dinamiche della ricerca del lavoro, ma anche per le persone in cerca di una nuova opportunità occupazionale. Le classi hanno visto inoltre un appuntamento iniziale esclusivo con l'obiettivo di scoprire lo Sportello Lavoro cittadino e i servizi del territorio.



L'iniziativa rientra nel percorso che la Città di Collegno porta avanti attraverso lo Sportello Lavoro per favorire l'occupazione, sostenere l'orientamento professionale e rafforzare il collegamento tra le competenze delle persone e le richieste delle aziende del territorio. Per registrarsi al prossimo appuntamento di Destinazione Lavoro consultare il sito della Città di Collegno o lo Sportello Lavoro della Città.