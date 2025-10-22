Allarme per un ordigno bellico inesploso a Bardonecchia: ponte chiuso e artificieri in azione. Poi la riapertura

Strada bloccata in alta val di Susa per il ritrovamento di un ordigno, con ogni probabilità risalente all'ultima Guerra Mondiale. Succede a Bardonecchia, dove nella serata di martedì è stato trovato un residuato inesploso e questo ha fatto scattare le misure di sicurezza, chiudendo l'accesso alle strade della zona intorno al ponte che collega il centro abitato principale al resto della valle.



Secondo le ricostruzioni, l'ordigno sarebbe stato ritrovato nel greto del torrente che scende in quella zona, a poca distanza dal distributore di benzina alle porte di Bardonecchia e, in particolare, a seguito dei lavori di un cantiere che sta operando su quell'area. Un proiettile di artiglieria lungo 32 centimetri "in pessimo stato di conservazione", rinvenuto "nel greto del torrente Rochemolles al di sotto del ponte carrabile che collega la SS335 alla SP 216", spiega l'ordinanza del sindaco, Chiara Rossetti.



Al momento il ponte che conduce a Viale della Vittora è stato chiuso al traffico. Mentre gli artificieri sono in azione per riportare la condizione in sicurezza. Resta operativo l'accesso a Bardonecchia dal tunnel che corre sotto le ferrovia e collega la piazza del mercato con il fondo di via Medail.



La riapertura è avvenuta solo verso le 11.45.