Innovazione e sostenibilità: assegnati a Torino i premi per le startup di Intesa Sanpaolo

Tre progetti dedicati alla sostenibilità ambientale premiati con un contributo di 100.000 euro ciascuno e un percorso di accelerazione aziendale che ha coinvolto 40 giovani imprese innovative. È questo il bilancio dell'evento conclusivo dei programmi Up2Stars e In Action Esg CLIMATE, presentati al Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino.

I contributi del programma In Action Esg CLIMATE, destinati a soluzioni a impatto ambientale misurabile, sono stati assegnati a tre realtà selezionate tra 231 candidate: la marchigiana Rarearth (Monte San Vito), per un processo di riciclo delle terre rare da magneti a fine vita; la torinese Pipein, per un sistema robotico con intelligenza predittiva mirato a ridurre le perdite nelle condotte idriche; e la milanese Voidless, specializzata nella produzione in tempo reale di imballaggi su misura per la logistica.

In parallelo, la terza edizione del programma di accelerazione Up2Stars ha concluso il proprio ciclo selezionando 40 startup su oltre 500 candidature ricevute nei settori dei nuovi materiali, della robotica, dell'aerospazio e del design tech. La distribuzione geografica delle aziende coinvolte conferma una forte concentrazione nel Nord Italia (75% dei casi), con la Lombardia capofila con 16 realtà, pur registrando presenze anche in Campania, Marche e Puglia. Tra i partner coinvolti nella formazione e nel supporto allo sviluppo figurano ELITE, Digit'Ed, Microsoft, Innovit e Factory Plus.

Nel corso dell'incontro sono stati inoltre diffusi i dati complessivi sull'impegno del gruppo nel settore: negli ultimi dieci anni sono stati erogati circa 1 miliardo di euro di finanziamenti a oltre 4.200 imprese e startup innovative. Nell'ambito delle varie edizioni del progetto Up2Stars, 62 realtà sono state inserite nella Lounge ELITE per l'accesso ai mercati finanziari, mentre 12 hanno partecipato a missioni di formazione nella Silicon Valley.