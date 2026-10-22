Halloween e figurine Panini: doppio appuntamento per famiglie e appassionati a Le Gru

La festa di Halloween e la passione per le figurine si danno appuntamento a Le Gru per un fine settimana da vivere insieme. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il Centro propone due iniziative: "Un weekend da paura", con giochi e attività per bambini e famiglie nel Piazzale esterno di fronte all'Ingresso Nord e il tradizionale "dolcetto o scherzetto" tra i negozi della galleria. La Panini Experience, invece, animerà Piazza Sud con sfide, giochi e scambi dedicati agli appassionati di calcio e collezionismo.



Sabato 31 ottobre, nel giorno più pauroso dell'anno, l'invito per i bambini è a venire truccati e pronti a fare tappa nei negozi di Le Gru per la tradizionale caccia al "dolcetto o scherzetto".

Il Piazzale esterno di fronte all'Ingresso Nord sarà interamente allestito a tema Halloween, con scenografie e attività per immergere grandi e piccoli nell'atmosfera della festa, durante l'intero fine settimana, dalle ore 10 alle ore 19. "La Ruota del Trucco" lascerà alla sorte la scelta del personaggio da interpretare: strega, vampiro, zucca o fantasma: dopo aver girato la ruota, i bambini potranno affidarsi al truccabimbi per un make-up ispirato al tema uscito. L'Halloween Photobooth accoglierà bambini e genitori per una foto ricordo da scattare insieme nell'ambientazione dedicata alla festa e lo scatto sarà stampato subito in formato Polaroid, da portare a casa come ricordo dell'esperienza. Spazio anche alla creatività con la decorazione delle mini zucche: pennarelli e sticker a tema Halloween permetteranno ai più piccoli di personalizzare la propria zucca, che potranno poi portare con sé al termine dell'attività.



Un appuntamento dedicato al mondo delle mitiche figurine Panini, al calcio e al collezionismo attende invece il pubblico in Piazza Sud al primo piano. Dalle ore 10.30 alle ore 19.30 ecco la Panini Experience, evento ufficiale della nuova collezione Calciatori 2026-2027. Le Gru è una delle sole sei tappe in tutta Italia scelte per ospitare l'iniziativa, a ingresso libero, pensata per chi colleziona da una vita e per chi si prepara ad aprire il suo primo album.

I partecipanti riceveranno uno starter kit con album e figurine per dare il via alla raccolta, ma non solo! La partita entrerà poi nel vivo con sfide di abilità ispirate ai grandi classici dei giochi con le figurine e quiz sulla nuova collezione con bustine in palio. Un'area fotografica permetterà di sentirsi, almeno per uno scatto, il migliore in campo. Non mancherà naturalmente lo spazio dedicato allo scambio dei doppioni, cuore di un rito che continua a unire generazioni di appassionati. Al richiamo di «celo, celo, manca», i collezionisti potranno incontrarsi, confrontare le proprie raccolte e cercare le figurine necessarie per completare l'album.