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Eventi | 22 ottobre 2026, 10:36

Il 30 ottobre colazione a Casa Casorati a Pavarolo

La mattinata si apre alle 10.30

Il 30 ottobre colazione a Casa Casorati a Pavarolo

Pavarolo celebra i dieci anni dello Studio Museo Felice Casorati. Durante la settimana dell’arte torinese, Casa Casorati apre le porte per una mattinata tra mostre, performance e incontri, dedicata al dialogo tra Novecento e contemporaneità.

Al centro dell’appuntamento, nei luoghi di Casorati, la presentazione del catalogo decennale, pubblicato da Prinp Editore.

 

Mostra e colazione alle 10.30
La mattinata si apre alle 10.30 con la colazione a Casa Casorati, a Pavarolo, e la visita alla mostra "La Via Lattea. 10 anni di mostre".

Spazio poi a "Ritraggo", la performance di Gosia Turzeniecka: l’artista realizzerà ritratti dal vivo all’aperto, proseguendo il percorso avviato con la residenza del 2018. Il pubblico potrà partecipare posando per un ritratto, in un incontro diretto con l’artista.
 

Il Collettivo Lattea presenterà inoltre "Istruzioni di volo", performance di e con Francesca Massaioli, della durata di otto minuti. Parola, voce e movimento evocheranno immagini, luoghi e memorie che hanno dato forma al progetto editoriale.

Il confronto tra Novecento e contemporaneità
Alle 11.30 è in programma la conversazione "10 anni di mostre a Pavarolo", dedicata al dialogo tra Novecento e contemporaneità. Parteciperanno lo storico dell’arte Francesco Poli e gli artisti, con la moderazione di Francesca Solero. È previsto anche l’intervento del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.

 

Navetta gratuita da Torino, prenotazione obbligatoria
Per raggiungere Pavarolo è prevista una navetta gratuita di andata e ritorno, con prenotazione obbligatoria. La partenza da Torino è fissata alle 9.45 in piazza Vittorio, all’angolo con via Giulia di Barolo.

Il ritorno partirà da Pavarolo alle 12.50: l’arrivo in piazza Vittorio è previsto alle 13.30, quello ad Artissima alle 13.50.

 

comunicato stampa

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