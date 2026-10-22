Il 30 ottobre colazione a Casa Casorati a Pavarolo

Mostra e colazione alle 10.30

La mattinata si apre alle 10.30 con la colazione a Casa Casorati, a Pavarolo, e la visita alla mostra "La Via Lattea. 10 anni di mostre". Spazio poi a "Ritraggo", la performance di Gosia Turzeniecka: l’artista realizzerà ritratti dal vivo all’aperto, proseguendo il percorso avviato con la residenza del 2018. Il pubblico potrà partecipare posando per un ritratto, in un incontro diretto con l’artista.

Il Collettivo Lattea presenterà inoltre "Istruzioni di volo", performance di e con Francesca Massaioli, della durata di otto minuti. Parola, voce e movimento evocheranno immagini, luoghi e memorie che hanno dato forma al progetto editoriale. Il confronto tra Novecento e contemporaneità

Alle 11.30 è in programma la conversazione "10 anni di mostre a Pavarolo", dedicata al dialogo tra Novecento e contemporaneità. Parteciperanno lo storico dell’arte Francesco Poli e gli artisti, con la moderazione di Francesca Solero. È previsto anche l’intervento del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.