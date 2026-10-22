Aurora crea: domenica il Madre Teresa diventa un grande contenitore artistico

Domenica 25 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 17:00, il Giardino Madre Teresa di Calcutta in corso Vercelli torna a essere un vivace laboratorio a cielo aperto con AuroraCrea, l'evento culturale e sociale che mette al centro l'artigianato creativo come strumento di riscoperta e valorizzazione dello spazio pubblico.

L'iniziativa, parte integrante del progetto L'Intreccio, nasce con l'obiettivo di restituire il giardino alla sua comunità attraverso azioni concrete che favoriscano il rispetto, la cura e la tutela degli spazi verdi del quartiere. AuroraCrea promuove l'artigianato non solo come passione, ma come potenziale mestiere e risorsa economica, valorizzando le competenze spesso invisibili del quartiere Aurora.

La terza edizione amplia la sua offerta per accogliere chiunque voglia vivere il giardino, in una domenica autunnale che può offrire un nuovo approccio alla coesistenza nello spazio pubblico. Saranno 20 i banchi allestiti dalle artigiane e dalle persone creative del quartiere Aurora, scelte per l'originalità e la qualità delle proposte autoprodotte. Il giardino ospiterà anche laboratori manuali e didattici, pensati appositamente per i più piccoli, oltre a mostre e improvvisazione musicale dal vivo per accompagnare l'intera giornata.

Per rendere il giardino un luogo piacevole e di aggregazione per tutte e tutti, l'area verde sarà allestita con sedie a sdraio dedicate al relax.