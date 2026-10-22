Il Politecnico di Torino al Festival Internazionale dell'Economia 2026

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, il Festival Internazionale dell'Economia torna dal 22 al 25 ottobre 2026 ospitato in alcune delle più prestigiose sale del centro del capoluogo piemontese. Il tema scelto per quest'anno è "Salvare lo Stato sociale" e sarà il filo conduttore di quattro giorni di incontri, lezioni, dialoghi e spettacoli gratuiti e aperti al pubblico.
Il welfare state è uno dei tratti distintivi dell'identità europea: un sistema di protezione sociale volto a ridurre povertà e disuguaglianze e a tutelare i cittadini dai principali rischi economici e sociali. Oggi, però, è messo alla prova da trasformazioni profonde, tra cui l'invecchiamento della popolazione, la globalizzazione, le migrazioni, il cambiamento climatico e le crescenti spese per la difesa. Di fronte a queste sfide, diventa necessario ripensarlo per garantirne la sostenibilità e continuare a promuovere benessere e coesione. Su questi temi si confronteranno a Torino, durante il Festival Internazionale dell'Economia, economisti ed esperti di livello internazionale, insieme a studiosi provenienti da numerosi altri ambiti disciplinari.
Il Politecnico di Torino partecipa al Festival con i seguenti appuntamenti:
Riforme del welfare per tornare a crescere
23 ottobre 2026 – ore 18,30 - Collegio Carlo Alberto, Auditorium, Piazza Vincenzo Arbarello, 8 – pagina dell'evento
Con: Stefano Sacchi - Politecnico di Torino, Maria De Paola - INPS, Gianfranco Santoro - INPS
Modera: Luciano Capone - il Foglio
Per sostenere redditi e occupazione, lo Stato ha moltiplicato bonus, sgravi e incentivi, finendo per compensare la bassa produttività italiana anziché favorirne il superamento. Ma questo modello di capitalismo assistito è sostenibile? Quali riforme del welfare possono responsabilizzare imprese e sindacati, promuovere innovazione e crescita e preparare la protezione sociale alla sfida dell'inverno demografico, della carenza di manodopera e dell'intelligenza artificiale?
AI and the welfare state. What do citizens want?
24 ottobre 2026 – ore 10,30 - Sala Gymnasium, CAMERA, Via delle Rosine, 18 – pagina dell'evento (lingua inglese)
Con: Gregorio Buzzelli - Politecnico di Torino, Daniele Quercia - Politecnico di Torino e Nokia Bell Labs, Cambridge, Juliana Chueri - Vrije Universitat, Amsterdam
Modera: Tania Cerquitelli - Politecnico di Torino
L'intelligenza artificiale trasforma il lavoro, crea nuove domande di protezione e promette di rendere il welfare più efficace e personalizzato. Ma i suoi rischi sociali sono davvero gli stessi dell'era industriale? Quali tutele servono nell'economia algoritmica, come può l'IA contribuire a offrirle e, soprattutto, quale welfare chiedono oggi i cittadini?
Welfare. Idee per la nostra casa comune
24 ottobre 2026 – ore 12,00 - Aula Camera Italiana, Museo Nazionale del Risorgimento, Piazza Carlo Alberto, 8 –pagina dell'evento
A cura di Editori Laterza
Con: Maurizio Ferrera, Stefano Sacchi, Raffaele Fitto (in collegamento), Daniele Manca, Maurizio Marrone.
Presentazione del nuovo libro di Maurizio Ferrera, edito Laterza, in uscita a ottobre 2026.
Will robots pay for your welfare?
25 ottobre 2026 – ore 12,30 - Sala Gymnasium, CAMERA, Via delle Rosine, 18 – pagina dell'evento (lingua inglese)
A cura di Biennale tecnologia
Con: Oversonic Marketta Niemelä - Tampere University, Guido Saracco - Politecnico di Torino, Kirsten Thommes - Universität Paderborn
Modera: Francesco Nicoli - Politecnico di Torino
Nelle economie avanzate, nel pieno del calo demografico, i robot umanoidi potranno colmare la carenza di lavoratori, assistere anziani e persone fragili e generare la produttività necessaria a finanziare il welfare. Ma a quali condizioni? Chi governerà questa trasformazione, come saranno distribuiti i benefici e quali nuovi rischi sociali, economici ed etici porterà con sé?
Pensioni o cannoni? Il dilemma dei governi tra welfare e difesa
25 ottobre 2026 – ore 16,30 – Collegio Carlo Alberto, Common Room, Piazza Vincenzo Arbarello, 8 – pagina dell'evento
Con: Stefano Sacchi - Politecnico di Torino, Marco Buti - Istituto Universitario Europeo, Anna d'Ambrosio - Politecnico di Torino, Luiza Bialasiewicz - Università Ca' Foscari
Modera: Valeria Ciardiello - Politecnico di Torino
Con debiti pubblici elevati e margini fiscali sempre più stretti, i governi europei devono davvero scegliere tra spesa militare e spesa per il welfare? La difesa è un costo che sottrae risorse al welfare o il presupposto della democrazia e della sicurezza sociale? E può la spesa militare generare crescita e occupazione senza perdere il consenso dei cittadini?
Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Inoltre, i seguenti interventi verranno introdotti da ricercatrici, ricercatori e docenti del Politecnico di Torino:
- Le cooperative dei lavoratori nel XXI secolo - con Francesco Caselli
22 ottobre 2026 - ore 17,15 - presso Auditorium Vivaldi – pagina dell'evento
Introduce Laura Abrardi, Professoressa associata di Economia applicata, Politecnico di Torino
- Stati Uniti, geopolitica ed economia mondiale postmoderna - con Maurice Obstfeld
22 ottobre 2026 - ore 18,30 - presso Common Room – pagina dell'evento
Introduce Laura Rondi, Professoressa ordinaria di Economia applicata, Politecnico di Torino
- Uno stato sociale a prova di futuro - con Jonathan Gruber
23 ottobre 2026 - ore 10,30 - presso Auditorium CCA – pagina dell'evento
Introduce Stefano Sacchi, Professore ordinario di Scienza politica e Vicerettore, Politecnico di Torino
- The starvation games: governi e scarsità dall'antichità a oggi - con Cormac Ó Grada
23 ottobre 2026 - ore 14,30 - presso Auditorium CCA – pagina dell'evento
Introduce Luigi Benfratello, Professore associato di Politica economica, Politecnico di Torino
- Il riarmo europeo: costruire capacità, non solo comprare armi - con Phillips O'Brien
23 ottobre 2026 - ore 16,30 - presso Auditorium CCA – pagina dell'evento
Introduce Francesco Nicoli, Professore associato di Scienza politica, Politecnico di Torino
- Come rendere il mercato del lavoro più dinamico? - con Simon Jager
25 ottobre 2026 - ore 10,00 - presso Auditorium Vivaldi – pagina dell'evento
Introduce Anna D'Ambrosio, Professoressa associata di Economia applicata, Politecnico di Torino
- Stato sociale e ascensore sociale: alleati o nemici? - con Gianluca Violante
25 ottobre 2026 - ore 14,30 - presso Auditorium CCA – pagina dell'evento
Introduce Riccardo Calcagno, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Politecnico di Torino
- Tassare i profitti in un'economia globale - con Alan Auerbach
25 ottobre 2026 - ore 15,00 - presso Common Room CCA – pagina dell'evento
Introdurce Carlo Cambini, Professore ordinario di Economia applicata, Politecnico di Torino